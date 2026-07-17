Vinčić sudi finale SP-a, a prije šest godina bio je usred skandala s drogom i srpskom starletom

Slavko Vinčić, slovenski sudac, sudit će finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine. Finale se igra u nedjelju u 21 sat po našem vremenu na MetLife stadionu u New Jerseyju.

Slavko Vinčić vrlo je emotivno reagirao kada je saznao da će mu pripasti ta čast što je FIFA objavila na svojim mrežama, a o tome smo pisali ranije. Ipak, Slavko Vinčić poznat je i po neslavnom skandalu od prije šest godina. Tada je u BiH uhvaćen i uhićen u vrlo problematičnom društvu.

Policija je tada u Bosni i Hercegovini uhitila je 16 osoba u raciji provedenoj u okolici Bijeljine, među kojima je i jedna srbijanska starleta, a pritom je zaplijenjeno najmanje deset pištolja te kokain. Uhićeno je 15 muškaraca te jedna ženska osoba, a to je bila Tijana Maksimović iz Rume u Srbiji, koja se na estradi predstavlja imenom Tijana Ajfon.

Tijekom pretrage policajci su pronašli deset pištolja,14 paketića kokaina, devet tableta medicinske droge, tri pancirna prsluka te oko deset tisuća eura u različitim valutama. Među uhićenima je bio i sudac Slavko Vinčić koji je navodno bio samo gost na zabavi i nema veze ni s kakvim kriminalnim radnjama.

"Poslije sastanka s poslovnim partnerima, pozvani smo na jedan ranč kako bi proslavili i odazvali smo se pozivu. Bilo je četrdesetak ljudi, gotovo nikoga od njih nisam poznavao. Poslije policijske racije odvedeni smo na informativni razgovor, gdje sam objasnio da uopće ne znam te ljude, i nakon toga su me pustili i onda sam se vratio u Sloveniju", rekao je tada Vinčić za 24ur.com.