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Finale SP-a skuplje nego ikada, puno skuplje: Ovo su cijene ulaznica za veliku utakmicu

Finale SP-a skuplje nego ikada, puno skuplje: Ovo su cijene ulaznica za veliku utakmicu
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Foto: Vegard Grøtt/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Ovo Svjetsko prvenstvo bilo je spektakularno, najveće i najskuplje po gotovo svemu

17.7.2026.
10:37
Sportski.net
Vegard Grøtt/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
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U nedjelju pada zastor na Svjetsko prvenstvo 2026. Španjolska i Argentina će u East Rutherfordu u američkoj saveznoj državi New Jersey odlučiti o svjetskom prvaku u velikom finalu.

Ovo Svjetsko prvenstvo bilo je spektakularno, najveće i najskuplje po gotovo svemu, a to dodatno ilustrira i cijena ulaznica za finalnu utakmicu koje su nekoliko puta veće od bilo kojeg prvenstva do sada. Američki abc objavio je stanje tri dana prije finala. U tome trenutku je najjeftinija ulaznica bila na pet tisuća dolara dok je prosječna cijena 11 tisuća dolara.

To je kud i kamo veća cijena od prošlog SP-a u Katru kada su se cijene ulaznica za finale kretale od 600 do 1.600 dolara. Rusija 2018. je bila još jeftinija s cijenom od tisuću dolara, a prvenstvo koje je do sada prednjačilo s cijenom je bilo ono u Brazilu 2014. kada je prosječna cijena bila 6 tisuća dolara.

Dakle ovo finale je potuklo dosadašnji rekord za praktički duplo. Amerikanci su analizirali cijene i došli do zaključka da je prosječna cijena ulaznice za finale već od cijena Superbowla, NBA Finala i MLB World Seriesa zajedno.

Svjetsko Prvenstvo 2026.FinaleNew JerseyCijene Ulaznica
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