FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVA SITNICA /

Dres Pelea s finala 1958. prodan za vrtoglavu cifru: Jedan nogometni dres ostaje skuplji

Dres Pelea s finala 1958. prodan za vrtoglavu cifru: Jedan nogometni dres ostaje skuplji
×
Foto: -/ČTK/Profimedia

Pele je nakon utakmice dres poklonio suigraču Didi, koji ga je donirao Museu dos Esportes u Rio de Janeiru

17.7.2026.
9:35
Hina
-/ČTK/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dres brazilske nogometne legende Pelea, koji je nosio u finalnoj utakmici Svjetskog prvenstva 1958. u Švedskoj, prodan je za 4.88 milijuna dolara na aukciji u Sotheby'su.

Brazil je u finalu SP-a 1958. pobijedio Švedsku sa 5-2, a Pele je kao 17-godišnjak postigao dva gola osvojivši prvo od svoja tri svjetska prvenstva.

Pele je nakon utakmice dres poklonio suigraču Didi, koji ga je donirao Museu dos Esportes u Rio de Janeiru. Prvi put je ponuđen na javnu prodaju u Christie'su 2004. godine, a više od dva desetljeća nije bio izložen u javnosti.

"Ovaj dres nije samo trajni podsjetnik na jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti nogometa, već je prvenstveno povezan s trenutkom koji je Pelea katapultirao u globalnu sportsku ikonu," rekao je Brendan Hawkes, voditelj sportske strategije i razvoja Sotheby'sa, u izjavi.

Iako skup, Peleov dres nije ni približno najskuplji. Ta nagrada ide bejzbol dresu koji je nosio legendarni Babe Ruth u Svjetskoj seriji 1932. godine, a koji je 2024. godine prodan za 24.1 milijun dolara.

Među ostalim vrijednim predmetima su dres košarkaša Michaela Jordana s NBA finala iz 1998., koji je prodan za 10.1 milijun dolara, i nogometni dres koji je nosio argentinski nogometaš Diego Maradona tijekom četvrtfinala Svjetskog prvenstva 1986. protiv Engleske, koji je prodan za 9.2 milijuna dolara, prema aukcionarskoj kući Bonhams.

Svjetsko Prvenstvo 2026.PeleDresAukcija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike