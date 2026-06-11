Kakva čast: New York preimenovao ulice u čast nogometnih velikana

Brazilska nogometna legenda Pele i francuski nogometaš i trener Thierry Henry dobili su privremeno ulice sa svojim imenom u New Yorku koji im je na taj način odao počast uoči Svjetskog prvenstva.

Svjetsko prvenstvo počinje danas i traje do 19. srpnja, a održava se u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Finale će se održati sljedeći mjesec na stadionu MetLife, koji će se tijekom trajanja turnira zvati New York New Jersey Stadium.

Gomila ljudi okupila se na raskrižju West 50th Street i 6th Avenue u središtu Manhattana kako bi obilježili otkrivanje Thierry Henry Waya, izvijestio je FOX Sports.

Bivša zvijezda Arsenala i Barcelone, član francuske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1998., 48-godišnji Henry pojavio se na velikom ekranu putem video poziva. U SAD-u je postao poznatiji nakon pet sezona s New York Red Bullsima u MLS-u do 2014.

Grad je također preimenovao raskrižje Shea Roada i Meridian Roada u Queensu po brazilskoj legendi Peleu koji je igrao za New York Cosmos.

Nova privremena imena ulica ostat će na snazi ​​do 1. studenog.