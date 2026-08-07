Madonna, Dennis Rodman i 2 mjeseca čistog ludila: 'Ovuliram, dođi odmah' i ponuda od 20 milijuna

Sredina devedesetih bila je era medijskog spektakla i nesputanih zvijezda, a rijetko koja veza je to bolje utjelovila od kratkotrajne, ali eksplozivne romanse između kraljice popa Madonne i najozloglašenijeg "zločestog dečka" NBA lige, Dennisa Rodmana. Njihova priča, koja je trajala tek nešto više od dva mjeseca 1994. godine, postala je kulturološki fenomen o kojem se i danas govori. Spojila je dva naizgled nespojiva svijeta i stvorila sagu ispunjenu strašću, egom i, prema tvrdnjama jednog aktera, jednom nevjerojatnom poslovnom ponudom koja je ušla u legendu. I dok je Madonna o svemu uglavnom šutjela, Rodman je bio i više nego spreman podijeliti svaki, pa i najintimniji, detalj.

Foto: Ramey Photos/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Kad je kraljica popa odlučila da želi 'zločestog dečka'

Početkom devedesetih, Madonnina karijera prolazila je kroz izazovno razdoblje. Njezin album Erotica iz 1992. zabilježio je slabiji uspjeh, a film Body of Evidence iz 1993. naišao je na loše kritike. S druge strane, Dennis Rodman, tada igrač San Antonio Spursa, bio je u strelovitom usponu, ne samo kao vrhunski sportaš, već i kao medijska ličnost poznata po kršenju pravila. Prema Rodmanovim riječima, upravo je pjevačica napravila prvi korak. U jednom intervjuu ispričao je kako je na televiziji izjavila da misli kako je "Dennis Rodman je*eno kul" i da ga želi upoznati.

Foto: Ramey Photos/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

"Proganjala me u San Antoniju. Svaki dan kad bih došao na trening, rekli bi mi: 'Dennis, Madonna te stalno zove!'", prisjetio se. Njegova prva reakcija bila je potpuno zanemarivanje. "Mislio sam da je njezina glazba sranje, čisti bubblegum", priznao je. No, pjevačica nije odustajala. Uskoro se osobno pojavila na njegovoj utakmici u Los Angelesu. "Sjedila je u prvom redu sa svojim prijateljicama, izgledala je baš 'madonovski'", opisao je.

"Nakon utakmice, sjedila je kod mog ormarića. Pitao sam je: 'Koji vrag radiš ovdje?' Nisam je pozvao. Jednostavno je ušla i sjela." Dok su ostali igrači, omotani samo u ručnike, tražili fotografiju s njom, Rodman je konačno popustio. Te večeri otišao je u njezinu kuću i romansa je započela.

Poziv iz Vegasa: 'Ovuliram, dođi odmah'

Najpoznatiji i najbizarniji detalj njihove veze, koji je Rodman ponovio nebrojeno puta u intervjuima i svojoj autobiografiji 'Bad As I Wanna Be' iz 1996. godine, jest tvrdnja da mu je Madonna ponudila 20 milijuna dolara da joj napravi dijete.

Prema njegovoj priči, pjevačica je bila opsjednuta idejom da postane majka, a on je bio njezin izbor za oca. Vrhunac te priče dogodio se jedne noći dok je Rodman bio u Las Vegasu, usred kockanja.

Foto: Ramey Photos/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

"Podigao sam slušalicu, a Madonna je rekla: 'Ovuliram, ovuliram. Dovuci svoje dupe ovamo'", napisao je u knjizi. Bez puno razmišljanja, ostavio je žetone na stolu, sjeo na privatni zrakoplov koji mu je poslala i odletio pet sati do New Yorka. "Obavili smo svoje. Kad smo završili, stajala je na glavi u pokušaju da potakne začeće - kao i svaka djevojka koja pokušava zatrudnjeti. Nakon toga, odletio sam natrag u Las Vegas i nastavio igru tamo gdje sam stao."

Foto: Ramey Photos/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Madonna nikada nije javno komentirala ovu anegdotu, ostavljajući je da živi kao dio divlje romanse Madonne i Rodmana, ispričane isključivo iz njegove perspektive.

Kraj romanse i nasljeđe jedne medijske oluje

Vatrena veza ugasila se jednako brzo kao što se i rasplamsala. Rodman je kao glavni razlog prekida naveo pritisak i strah da će ga njezina slava zasjeniti.

"Još uvijek sebe vidim kao tipa koji se morao probijati od posla domara kako bi nešto postigao u životu", objasnio je. "Donijeti odluku o tome koliko ozbiljno shvatiti vezu s Madonnom bilo je više nego što sam mogao podnijeti." Tvrdio je da su se sreli u savršeno vrijeme - njezina karijera je stagnirala, a njegova je išla uzlaznom putanjom, pa su motivirali jedno drugo.

Iako je njihova romansa bila kratka, Rodman je u autobiografiji tvrdio da je Madonna željela sve.

"Mislim da je željela svaki djelić Dennisa Rodmana - brak, djecu, sve." Seks s njom, kako je napisao, "nije bio divlji i perverzan", već "vrlo zabavan".

Godinama kasnije, veza ostaje neizostavan dio pop kulture devedesetih. Bio je to savršen primjer sudara dviju golemih i nekonvencionalnih ličnosti koje su na kratko, ali intenzivno, podijelile svjetla reflektora.

Dok je Madonna nastavila graditi svoj status ikone, uglavnom ignorirajući ovu epizodu, Dennis Rodman je osigurao da priča o njihovoj strastvenoj i neobičnoj vezi nikada ne bude zaboravljena.

Dokumentarac 'Dennis Rodman: U dobru i zlu' dostupan je na streaming platformi Voyo