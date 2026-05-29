BOGATO ISKUSTVO /

Madonna otkrila tko joj je bio najbolji ljubavnik: Sočan odgovor mogao bi vas iznenaditi

Madonna otkrila tko joj je bio najbolji ljubavnik: Sočan odgovor mogao bi vas iznenaditi
Foto: JOHN ANGELILLO/UPI/Profimedia

Madonna je, poznata po svojim brojnim ljubavnim vezama sa slavnim muškarcima, sada otvoreno progovorila o svom najstrastvenijem odnosu

29.5.2026.
11:35
Hot.hr
Iako je tijekom godina bila povezana s brojnim slavnim muškarcima, uključujući Seana Penna, Michaela Jacksona i Tupaca Shakura, Madonna (67) je nedavno otkrila tko je od svih njezinih bivših partnera bio najbolji ljubavnik.

Foto: Victoria Jones/Shutterstock Editorial/Profimedia

Na pitanje da rangira sve svoje bivše, pjevačica je izjavila da je spremna rangirati samo one preminule - i od njih je odabrala Johna F. Kennedyja Jr.

Kako je objasnila, seksualna kemija između njih bila je izvanredna, što je novinar zatim komentirao riječima: "Ti si tek treća osoba koju čujem da tako nešto kaže."

Foto: Paul Adao/INSTAR Images/Profimedia

Veza Madonne i Kennedyja, o kojoj se govori i u knjizi "JFK Jr.: An Intimate Oral Biography" autorica RoseMarie Terenzio i Liz McNeil, trajala je vrlo kratko krajem 1980-ih. Knjiga navodi da su se upoznali dok je on izlazio s glumicom Christinom Haag, a dok je Madonna bila u braku s glumcem Seanom Pennom.

Neimenovani Kennedyjev prijatelj otkriva da je pop ikona inicirala njihov susret, što je bilo izrazito laskavo za Johna, posebno jer je Madonna tada bila na vrhuncu svoje karijere.

Prema njegovim riječima, njihova veza bila je utemeljena na fizičkoj privlačnosti, bez dodatnih komplikacija, a Kennedy je navodno bio očaran Madonninim tijelom te ga je opisao kao jedno od najljepših koje je ikada vidio.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
