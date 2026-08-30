FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE ZA LJEPOTU /

Laura Prgomet podvrgnula se novom tretmanu u noćnim satima: Stavila filere u stražnjicu

Laura Prgomet podvrgnula se novom tretmanu u noćnim satima: Stavila filere u stražnjicu
×
Foto: RTL

Bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog na društvenim je mrežama podijelila snimku iz estetske poliklinike i otkrila kojem se zahvatu podvrgnula u noćnim satima

30.8.2026.
23:03
Hot.hr
RTL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Bivša reality zvijezda Laura Prgomet (26), koju je javnost upoznala kroz sudjelovanje u emisiji "Gospodin Savšeni", na društvenim je mrežama podijelila video iz estetske poliklinike i otkrila detalje svojih novih tretmana.

Laura Prgomet podvrgnula se novom tretmanu u noćnim satima: Stavila filere u stražnjicu
Foto: Instagram/Screenshot

Laura se odlučila na apliciranje filera u područje stražnjice, a zahvat je odradila u kasnim večernjim satima. Uz to, podvrgnula se i takozvanom hip dips tretmanu, postupku kojim se filerima popunjavaju bočna udubljenja između kukova i bedara radi postizanja ravnomjernije i skladnije linije tijela.

Laura Prgomet podvrgnula se novom tretmanu u noćnim satima: Stavila filere u stražnjicu
Foto: Instagram/Screenshot

Otvoreno o estetskim korekcijama

Ovo nije prvi put da Laura s pratiteljima dijeli detalje o odlascima na kozmetičke i estetske korekcije. Na svojim profilima često govori o tretmanima kojima se podvrgava, ne skrivajući da rado ulaže u vlastiti izgled.

Nakon televizijskog angažmana ostala je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito objavljuje trenutke iz svakodnevnog života, a snimke iz ordinacije i ovoga su puta privukle pažnju njezine publike.

Laura PrgometFileriPromjena
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike