Laura Prgomet podvrgnula se novom tretmanu u noćnim satima: Stavila filere u stražnjicu

Bivša reality zvijezda Laura Prgomet (26), koju je javnost upoznala kroz sudjelovanje u emisiji "Gospodin Savšeni", na društvenim je mrežama podijelila video iz estetske poliklinike i otkrila detalje svojih novih tretmana.

Foto: Instagram/Screenshot

Laura se odlučila na apliciranje filera u područje stražnjice, a zahvat je odradila u kasnim večernjim satima. Uz to, podvrgnula se i takozvanom hip dips tretmanu, postupku kojim se filerima popunjavaju bočna udubljenja između kukova i bedara radi postizanja ravnomjernije i skladnije linije tijela.

Foto: Instagram/Screenshot

Otvoreno o estetskim korekcijama

Ovo nije prvi put da Laura s pratiteljima dijeli detalje o odlascima na kozmetičke i estetske korekcije. Na svojim profilima često govori o tretmanima kojima se podvrgava, ne skrivajući da rado ulaže u vlastiti izgled.

Nakon televizijskog angažmana ostala je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito objavljuje trenutke iz svakodnevnog života, a snimke iz ordinacije i ovoga su puta privukle pažnju njezine publike.