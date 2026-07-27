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Dinamov novi napadač je na liječničkom: Uskoro debitira?

Dinamov novi napadač je na liječničkom: Uskoro debitira?
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Napadač koji je prošle sezone za Istrijane postigao 15 pogodaka u 34 utakmice trebao bi stići na Maksimir za 800 tisuća eura.

27.7.2026.
9:05
Sportski.net
Srecko Niketic/PIXSELL
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Dinamo bi uskoro trebao biti jači za još jednog napadača. Nakon dolaska Aleksa Stojakovića iz Lokomotive prošlog petka, plavu svlačionicu sada bi trebao pojačati i Smail Prevljak iz Istre 1961.

O transferu bosanskohercegovačkog napadača već smo pisali, no on je tek sada stigao na liječnički pregled u Dinamo te će, ako nešto ne pođe po zlu, u ponedjeljak ili utorak potpisati za hrvatskog prvaka, piše Germanijak.

Odšteta bi trebala iznositi 800 tisuća eura, a Prevljak bi tako, ako sve pođe po planu, utakmicu protiv Thuna trebao dočekati kao igrač Plavih. On u toj utakmici neće imati pravo nastupa jer je rok za registraciju igrača za drugo pretkolo istekao, ali bi mogao debitirati nekoliko dana kasnije, u petak, 31. srpnja, kada Dinamo igra protiv Slaven Belupa.

Naravno, Dinamo će svog novog igrača moći prijaviti za utakmice trećeg pretkola, bilo Lige prvaka ili Europske lige, budući da se tada otvara novi ciklus registracije igrača.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Smail PrevljakDinamoIstra 1961
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