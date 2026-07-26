Važne vijesti za Hajduk: Ako prođu Pafos, moglo bi dobiti dodatnu prednost

Hajduk je u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige pobijedio Pafos 2-0 na Poljudu pogocima Šege i Melnjaka i tako došao do lijepe prednosti pred uzvrat na Cipru.

Splitska momčad doznala je još jednu vijest koja će im se dogoditi ako prođu Pafos, a ta vijest bi mogla biti dobra za splitsku momčad. Naime, Hajduk već zna da će ako prođe Pafos igrati protiv Salzburga u trećem pretkolu Europske lige. Po prvotnom rasporedu pobjednik Hajduk-Pafos je trebao biti domaćin prve utakmice koja je na rasporedu šestog kolovoza, ali čini se da će doći do zamjene domaćinstva te će Pafos ili Hajduk imati prednost da igra drugu utakmicu na domaćem terenu.

Razlog je UEFA-in Superkup koji se igra u srijedu 12. kolovoza, upravo na stadionu Salzburga što znači da bi Austrijanci bili u problemu i morali bi igrati svoju utakmicu protiv Hajduka ili Pafosa dan nakon Superkupa. Zbog logističkih problema vjerojatno će doći do zamjene domaćinstva što će reći da će Salzburg utakmicu zakazanu za 6. kolovoza vjerojatno igrati doma, a uzvrat bi se onda igrao na stadionu Pafosa ili Hajduka.