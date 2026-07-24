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PA, PA, PAFOS /

Hajduk je napravio odličan posao: Pogledajte kako su mu skočile šanse za prolaz

Hajduk je napravio odličan posao: Pogledajte kako su mu skočile šanse za prolaz
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk je u dvomeč s Pafosom ušao u podređenom položaju

24.7.2026.
7:19
Sportski.netHina
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U prvom susretu 2. pretkola Europske lige Hajduk je na Poljudu pred 27.752 gledatelja pobijedio ciparski Pafos s 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja.

Domaćin je poveo u 56. minuti sjajnim golom Michelea Šege iz slobodnog udarca. Osam minuta kasnije Dario Melnjak je povisio prednost Splićana. Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama Konferencijske lige, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa (3-0 za Dinamo u prvoj utakmici).

Hajduk je u dvomeč s Pafosom ušao u podređenom položaju. Prema analitičkim kućama, Pafos je bio na 65 posto šanse za prolaz naspram Hajdukovih 35. Ovom pobjedom na Poljudu Hajduk je uvelike šanse okrenuo na svoju stranu. Pobjeda s dva gola razlike na domaćem terenu nosi odličan zalog za uzvrat na Cipru.

 

 

Prema analitičkoj stranici Football meets data, Hajduk je sada na vrlo visokih 74 posto šanse za prolaz u treće pretkolo Europske lige. Pobjedom na Poljudu Hajduku su šanse skočile za čak 39 posto. Eventualni prolaz na Cipru bio bi za Hajduk veliki korak k europskoj jeseni. Hajduk bi ostao samo jednu pobjedu kratak od ligaške faze nekog europskog natjecanja je ispadanje u trećem pretkolu Europske lige nosi plasman u četvrto, posljednje pretkolo Konferencijske lige.

HajdukPafosEuropska Liga
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