Hajduk je napravio odličan posao: Pogledajte kako su mu skočile šanse za prolaz

U prvom susretu 2. pretkola Europske lige Hajduk je na Poljudu pred 27.752 gledatelja pobijedio ciparski Pafos s 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja.

Domaćin je poveo u 56. minuti sjajnim golom Michelea Šege iz slobodnog udarca. Osam minuta kasnije Dario Melnjak je povisio prednost Splićana. Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama Konferencijske lige, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa (3-0 za Dinamo u prvoj utakmici).

Hajduk je u dvomeč s Pafosom ušao u podređenom položaju. Prema analitičkim kućama, Pafos je bio na 65 posto šanse za prolaz naspram Hajdukovih 35. Ovom pobjedom na Poljudu Hajduk je uvelike šanse okrenuo na svoju stranu. Pobjeda s dva gola razlike na domaćem terenu nosi odličan zalog za uzvrat na Cipru.

To reach 🟠 UEL Q3 (after Q2 1st legs):



~100% 🇮🇱 Maccabi Tel-Aviv

~0% 🇲🇩 Sheriff Tiraspol



89% 🇬🇷 PAOK Thessaloniki

11% 🇺🇦 Dynamo Kyiv



76% 🇭🇺 Ferencváros

24% 🇳🇱 FC Twente



26% 🇨🇾 Pafos FC

74% 🇭🇷 Hajduk Split



71% 🇨🇿 Hradec Kralove

29% 🇳🇴 Tromsø IL



69% 🇵🇹 Benfica

31% 🇨🇭 FC… pic.twitter.com/28nURnJs0o — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 23, 2026

Prema analitičkoj stranici Football meets data, Hajduk je sada na vrlo visokih 74 posto šanse za prolaz u treće pretkolo Europske lige. Pobjedom na Poljudu Hajduku su šanse skočile za čak 39 posto. Eventualni prolaz na Cipru bio bi za Hajduk veliki korak k europskoj jeseni. Hajduk bi ostao samo jednu pobjedu kratak od ligaške faze nekog europskog natjecanja je ispadanje u trećem pretkolu Europske lige nosi plasman u četvrto, posljednje pretkolo Konferencijske lige.