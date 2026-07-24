Tjedan hrvatskog nogometa kakav ne pamtimo: Tri pobjede i remi na početku eurosezone

Četvrtak je bio odličan dan za hrvatski nogomet. Tri hrvatska kluba igrala su svoje europske utakmice, a rezultat na kraju večer je bio savršen - sve tri pobjede!

Varaždin je prvi počeo svoju utakmicu u 20 sati. Češki Jablonec je stigao u ulozi blagog favorita, a popriličnog ako gledamo cijeli dvomeč. Varaždin je poveo u 24. minuti golom Iurija Tavaresa. Ivan Canjuga je u kaznenom prostoru sjajnom loptom pronašao Tavaresa koji je lijepim golom svladao Hanuša. No, samo tri minute kasnije gosti su izjednačili preko Martina Cedidle.

Jablonec je u 56. minuti okrenuo rezultat. Novak je ubacio iz kornera, a Tekijaški na drugoj vratnici ostao sam zabivši za 2-1. U 68. minuti Varaždinci su izjednačili. Ponovo je asistent bio Canjuga, a glavom je zabio Ivan Mamut. Do nove prednosti Varaždin je stigao u 82. minuti golom Luke Mamića. Lijepi preokret Varaždina i važna pobjeda za tim Nikole Šafarića. Morat će se Varaždinci pomučiti za prolaz u uzvratu, ali svakako lijepa pobjeda za klub iz Baroknog grada.

U drugom pretkolu Konferencijske lige igrala je i Rijeka protiv Derry Cityja i od sva četiri hrvatska europska predstavnika bila najveći favorit. Ipak, Irci su pružili odličan otpor na Rujevici i pali s minimalnih 1-0. Pogodak za minimalnu pobjedu uoči uzvrata postigao je Toni Fruk u 52. minuti, na asistenciju Branka Pavića.

Rijeka je bila bolja, ali svoju nadmoć u posjedu lopte momčad pod vodstvom povratnika Matjaža Keka nije uspjela pretvoriti u opipljiviju prednost pa će za tjedan dana u Derryju startati s jednim golom prednosti.

Hajduk je imao vjerojatno i najrenomiranijeg suparnika. U drugom pretkolu Europske lige dopao ih je ciparski Pafos koji je prošle sezone vrlo dobro igrao u ligaškoj fazi Lige prvaka. Ipak, Bijeli su ti koji su izgledali kao velika europska momčad. Domaćin je poveo u 56. minuti sjajnim golom Michelea Šege iz slobodnog udarca. Osam minuta kasnije Dario Melnjak je povisio prednost Splićana.

Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama Konferencijske lige, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa (3-0 za Dinamo u prvoj utakmici).

Četvrtak je donio tri domaće pobjede za tri hrvatska kluba, a dva dana ranije je i Dinamo igrao svoju utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna. Nije pobijedio, ali je osigurao pred uzvrat u Zagrebu vrlo dobar rezultat remijem 1-1 pa možemo ovaj tjedan zaključiti kao vrlo uspješan za hrvatski klupski nogomet. Ovakav tjedan se rijetko viđa i nadamo se da će se forma nastaviti.