Garcia: 'Ponosan sam na momčadski duh, a reći ću vam nešto o zvižducima za mene'

Hajduk je u prvom susretu 2. pretkola Europske lige na Poljudu pred 27.752 gledatelja pobijedio ciparski Pafos 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja.

Domaćin je poveo u 56. minuti sjajnim golom Michelea Šege iz slobodnog udarca. Osam minuta kasnije Dario Melnjak je povisio prednost Splićana.

Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama Konferencijske lige, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa.

"Ponosan sam kada vidi momčad kako igra protiv momčadi kao što je Pafos. Igrali smo dosta mladih igrača. Prvi dio smo bili odlični, bilo je sjajno za gledati. Nedostajao nam je gol. Drugi dio smo krenuli dobro. Nakon 70 minuta smo pali, ali smo se savršeno branili i uspjeli smo ih limitirati bez pravih šansi. Momčadski duh u svlačionici je nešto što me čini ponosnim" rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia pa komentirao golove Šege i Melnjaka:

"Prošle sezone Melnjak nije puno igrao kao lijevi bek, a sada radi odlično na lijevom krilu. Šego radi 24 sata na dan, živi za nogomet. Vježbao je slobodne udarce, izrazio je želju za tim. Na kraju dobiješ ono što zaslužiš."

Kako u uzvratu?

"Bit će vrlo teško. Moramo biti pametni. Igrali su Ligu prvaka prošle sezone. Mi nismo igrali Europu 16-17 godina. Vidite da kada nemamo energiju teško ih je zaustaviti. Igrači Pafosa imaju kvalitetu, ali ako nastavimo ovako, što nije lako, sve će biti dobro."

Naporan je i put do Cipra i natrag, a odmah kreće i HNL. Jeste li možda razmišljali o odgodi Varaždina?

"Iskreno, nisam o tome razmišljao. Znam da su Dinamo i drugi klubovi to radili proteklih godina, ali ne znam. Neće biti odgode."

'Sjajno za gledati'

Je li ovo vaša najveća pobjeda u trenerskoj karijeri i što ste promijenili na poluvremenu?

"Ne, imao sam dobrih pobjeda u Nizozemskoj. Ovo je lijepa pobjeda protiv momčadi koja je igrala Ligu prvaka i pobijedila dvije utakmice. U poluvremenu je ideja bila da nastavimo i dalje u istom ritmu. Nismo momčad koja se želi spustiti i čekati. Bili smo dobri na lopti početkom drugog dijela, a onda smo kasnije počeli nabijati lopte. To je nešto što mi nije baš drago. Ono što volim vidjeti je kod našeg drugog gola, kada smo imali trojicu igrača u završnici."

Čekali ste više od 70 minuta za prve zamjene.

"Nisam mijenjao jer smatram da smo imali kontrolu. Mislim da oni nisu ni zapucali. Osjećaj je bio da lagano gubimo energiju i dobre odluke na lopti, zato smo mijenjali. Napravili smo odmah tri izmjene. Marešić je igrao bolestan, a ima problema i s ozljedom. Huram je ušao, ima 16 godina, igra kao da je iskusan. Željeli smo više kontrolirati loptu, ušao je i Marko."

Pajaziti je imao žuti karton od rane faze utakmice.

"Igrači moraju biti pametni. Ako igrača moraš mijenjati kad ima žuti karton, onda je malo i sedam izmjena. Istina, imao je nakon žutog kartona tri prekršaja, ali odigrao je dobru utakmicu. Dalisson je s nama tri i pol tjedna, zato smo njega mijenjali. Pajaziti mora naučiti kada ima žuti karton da bude oprezan."

Kako ste doživjeli atmosferu i zvižduke na spomen vašeg imena prije utakmice?

"Atmosfera je bila odlična. Znam da sam izviždan, ali ne znam što da radim da promijenim mišljenje ljudi. Vjerujem da su ljudi uživali u nogometu. Ne donosim odluke da bi ljudi bili sretni, već gledam što je najbolje za klub."