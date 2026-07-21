Sudio finale SP-a, a sada se našao na stupu srama: 'Bio je najbolji igrač Argentine, nije mogao gore'

Slavko Vinčić, slovenski sudac koji je dijelio pravdu u finalu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u kojemu je Španjolska pobijedila Argentinu 1:0, našao se na udaru žestokih kritika.

Finale je odlučio jedan gol, zabio je za Španjolsku Ferran Torres u prvom produžetku, a utakmicu je obilježila jako gruba igra i brojni prekršaji argentinskih nogometaša. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka izbio je i pravi kaos na terenu u kojemu su Argentinci fizički napadali Španjolce.

Španjolski novinar Manu Carreño u programu radija Cadena SER žestoko je kritizirao Vinčića, kojega smatra glavni krivcem za kaotična zbivanja na terenu.

"Pobijedili smo i presretni smo, ali kakvo je to bilo suđenje. Vinčić je bio najbolji igrač Argentine. Argentina je koristila jedino oružje koje je imala, jer drugih nije bilo. Branili su se cijelu utakmicu i nisu uputili nijedan šut u okvir gola", rekao je Carreño i dodao:

"Sada na je lakše govoriti o tome jer smo pobijedili, ali ovakvo suđenje bilo je sramotno. To kažemo iako smo osvojili titulu. Da smo izgubili, bili bismo još ogorčeniji".

"Na terenu je postojala samo jedna reprezentacija. Španjolska je dominirala, a Vinčićevo suđenje bilo je ono najgore što sudac može ponuditi", zaključio je.