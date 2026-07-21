Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: Cijeli svijet gledao njihov susret
Yamal otkrio detalje
Lamine Yamal otkrio što mu je Lionel Messi rekao nakon finala Svjetskog prvenstva u kojemu je Španjolska pobijedila Argentinu i osvojila naslov prvaka.
Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su Argentinci tugovali, kamere su zabilježile trenutak kada je 19-godišnji Lamine Yamal, jedan od junaka pobjede Furije, prišao shrvanom Messiju.
"On je najveći igrač u povijesti i netko na koga sam se uvijek ugledao. Nakon utakmice želio sam mu pokazati poštovanje", objasnio je Yamal te otkrio što mu je Messi govorio:
"Rekao mi je da nastavim svojim putem i da budućnost pripada našoj generaciji. Te riječi vrijede jednako kao medalja koja mi visi oko vrata", otkrio je Yamal.
Yamal se tako iz Sjedinjenih Američkih Država vraća ne samo kao svjetski prvak, već i s blagoslovom svog najvećeg uzora. Poruka je to koju će, sudeći prema njegovim riječima, pamtiti do kraja karijere.