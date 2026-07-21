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Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: Cijeli svijet gledao njihov susret

Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: Cijeli svijet gledao njihov susret
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Foto: Martins/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Yamal otkrio detalje

21.7.2026.
0:01
M.G.
Martins/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Lamine Yamal otkrio što mu je Lionel Messi rekao nakon finala Svjetskog prvenstva u kojemu je Španjolska pobijedila Argentinu i osvojila naslov prvaka.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su Argentinci tugovali, kamere su zabilježile trenutak kada je 19-godišnji Lamine Yamal, jedan od junaka pobjede Furije, prišao shrvanom Messiju.

"On je najveći igrač u povijesti i netko na koga sam se uvijek ugledao. Nakon utakmice želio sam mu pokazati poštovanje", objasnio je Yamal te otkrio što mu je Messi govorio:

"Rekao mi je da nastavim svojim putem i da budućnost pripada našoj generaciji. Te riječi vrijede jednako kao medalja koja mi visi oko vrata", otkrio je Yamal.

Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: Cijeli svijet gledao njihov susret
Foto: Evrim Aydin/AFP/Profimedia

Yamal se tako iz Sjedinjenih Američkih Država vraća ne samo kao svjetski prvak, već i s blagoslovom svog najvećeg uzora. Poruka je to koju će, sudeći prema njegovim riječima, pamtiti do kraja karijere.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Lamine YamalLionel MessiArgentinašpanjolska
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