Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: Cijeli svijet gledao njihov susret

Lamine Yamal otkrio što mu je Lionel Messi rekao nakon finala Svjetskog prvenstva u kojemu je Španjolska pobijedila Argentinu i osvojila naslov prvaka.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su Argentinci tugovali, kamere su zabilježile trenutak kada je 19-godišnji Lamine Yamal, jedan od junaka pobjede Furije, prišao shrvanom Messiju.

"On je najveći igrač u povijesti i netko na koga sam se uvijek ugledao. Nakon utakmice želio sam mu pokazati poštovanje", objasnio je Yamal te otkrio što mu je Messi govorio:

"Rekao mi je da nastavim svojim putem i da budućnost pripada našoj generaciji. Te riječi vrijede jednako kao medalja koja mi visi oko vrata", otkrio je Yamal.

Foto: Evrim Aydin/AFP/Profimedia

Yamal se tako iz Sjedinjenih Američkih Država vraća ne samo kao svjetski prvak, već i s blagoslovom svog najvećeg uzora. Poruka je to koju će, sudeći prema njegovim riječima, pamtiti do kraja karijere.