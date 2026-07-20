Podvig za duboki naklon: Samo su tri svjetska velikana ovo uspjela prije Rodrija

Španjolska je novi svjetski prvak nakon što je u finalu na stadionu MetLife u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedila branitelja naslova Argentinu 1-0.

Nogometna reprezentacija Španjolske po drugi put u svojoj povijesti je spojila europski i svjetski naslov. Furija je prije dvije godine postala europski prvak nakon što je u finalu u Berlinu pobijedila Englesku 2-1.

Španjolska je to već jednom uspjela nakon što je slavila na Europskom prvenstvu 2008. godine, potom Svjetskom prvenstvu 2010. i Europskom prvenstvu 2012. godine.

Osim Furije to je uspjelo još jedino Njemačkoj i Francuskoj. Njemačka je pobijedila na Europskom prvenstvu 1972. i Svjetskom prvenstvu 1974. godine, a Francuska na Svjetskom prvenstvu 1998. i Europskom prvenstvu 2000. godine.

Sjajno prvenstvo odigrao je fantastični Rodri koji je postao tek četvrti igrač (nakon Gerda Müllera, Franza Beckenbauera i Zinedinea Zidanea) koji je osvojio svaku od sljedećih nagrada:

- Svjetsko prvenstvo

- Europsko prvenstvo

- Europski kup/Liga prvaka

- Zlatna lopta