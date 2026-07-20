Od grupne faze do finala: Ove su navijačice obilježile ovogodišnje Svjetsko prvenstvo
Spustili smo zastor na 23. Svjetsko prvenstvo. Bilo je to najveće Svjetsko prvenstvo do sada. Najviše reprezentacija, najviše utakmica, najviše navijača.
To znači da je bilo i najviše navijačica. Zaposleni fotoreporteri po tribinama i fan-zonama tražili su one koje kamera najviše voli, a mi smo se potrudili naći najbolje fotografije navijačica. Teško je reći koja je zemlja dominirala u tom pogledu. Bosanskohercegovačke i hrvatske navijačice dostojno su predstavile regiju.
Južnoamerikanke na čelu s Brazilkama i Kolumbijkama ispunile su očekivanja, Portugalke, Španjolke i Egipćanke su predstavile Sredozemlje, a Jordanke i Iranke pokazale su kakav genetski materijal kola Bliskim istokom. Naravno, ne smijemo zaboraviti na Afrikanke, a tu su se iskazale Zelonorćanke. Za ljubitelje plave kose, tu su neizostavne Skandinavke.
Uživajte u našoj mega fotogaleriji navijačica koje su obilježile Svjetsko prvenstvo.