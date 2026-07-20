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OD KOLUMBIJE DO JORDANA /

Od grupne faze do finala: Ove su navijačice obilježile ovogodišnje Svjetsko prvenstvo

Od grupne faze do finala: Ove su navijačice obilježile ovogodišnje Svjetsko prvenstvo
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Spustili smo zastor na 23. Svjetsko prvenstvo. Bilo je to najveće Svjetsko prvenstvo do sada. Najviše reprezentacija, najviše utakmica, najviše navijača.

To znači da je bilo i najviše navijačica. Zaposleni fotoreporteri po tribinama i fan-zonama tražili su one koje kamera najviše voli, a mi smo se potrudili naći najbolje fotografije navijačica. Teško je reći koja je zemlja dominirala u tom pogledu. Bosanskohercegovačke i hrvatske navijačice dostojno su predstavile regiju.

Južnoamerikanke na čelu s Brazilkama i Kolumbijkama ispunile su očekivanja, Portugalke, Španjolke i Egipćanke su predstavile Sredozemlje, a Jordanke i Iranke pokazale su kakav genetski materijal kola Bliskim istokom. Naravno, ne smijemo zaboraviti na Afrikanke, a tu su se iskazale Zelonorćanke. Za ljubitelje plave kose, tu su neizostavne Skandinavke

Uživajte u našoj mega fotogaleriji navijačica koje su obilježile Svjetsko prvenstvo.

20.7.2026.
6:01
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
NavijačiceTop 100Sp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.
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