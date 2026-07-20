Preslatki brat Laminea Yamala osvojio javnost: Fotografije preplavile mreže

Na dan kada je Španjolska po drugi put u povijesti postala prvak svijeta u nogometu, društvene mreže preplavile su fotografije i videozapisi trogodišnjeg Keynea Yamala, mlađeg brata španjolskog krilnog napadača Laminea Yamala (19). Objave prikazuju dječaka kako u dresu s brojem 19, istim koji nosi i njegov brat, slavi na travnjaku, noseći kapu s natpisom "Campeones del Mundo 2026".

Mala zvijezda turnira

Keyne je tijekom cijelog turnira postao svojevrsna maskota i miljenik navijača. Njegove simpatične proslave i interakcije s bratom na terenu nakon utakmica topile su srca gledatelja diljem svijeta. Dok je Lamine Yamal bio jedan od ključnih igrača na putu Španjolske do vrha, njegov mlađi brat postao je "mini zvijezda" izvan terena. To potvrđuju i brojni komentari ispod objave nogometne stranice 433 na Instagramu. Korisnici su se šalili na račun Cristiana Ronalda, pa tako jedan komentar glasi: "Mali brat je dotaknuo trofej Svjetskog prvenstva prije Ronalda". Čak se i službeni profil Adidasa uključio s komentarom: "Brat živi svoj najbolji život".

Velika ljubav starijeg brata

Mladi nogometaš često ističe da mu je Keyne na prvom mjestu i da mu želi omogućiti bezbrižno djetinjstvo, drugačije od onoga kakvo je on imao dok je odrastao u katalonskoj četvrti Rocafonda. "Moj mlađi brat mi je sve. Obožavam ga, osjećam se kao da mi je sin", izjavio je nedavno, pokazajući veliku povezanost koju osjeća s bratom.