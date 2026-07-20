FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSTAO VIRALAN /

Preslatki brat Laminea Yamala osvojio javnost: Fotografije preplavile mreže

Preslatki brat Laminea Yamala osvojio javnost: Fotografije preplavile mreže
×
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Dječak je svojim simpatičnim ponašanjem na tribinama i terenu ukrao show slavnom nogometašu, a gledatelji su odmah ostali očarani

20.7.2026.
18:21
Hot.hr
ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Na dan kada je Španjolska po drugi put u povijesti postala prvak svijeta u nogometu, društvene mreže preplavile su fotografije i videozapisi trogodišnjeg Keynea Yamala, mlađeg brata španjolskog krilnog napadača Laminea Yamala (19). Objave prikazuju dječaka kako u dresu s brojem 19, istim koji nosi i njegov brat, slavi na travnjaku, noseći kapu s natpisom "Campeones del Mundo 2026".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 433 (@433)

Mala zvijezda turnira

Keyne je tijekom cijelog turnira postao svojevrsna maskota i miljenik navijača. Njegove simpatične proslave i interakcije s bratom na terenu nakon utakmica topile su srca gledatelja diljem svijeta. Dok je Lamine Yamal bio jedan od ključnih igrača na putu Španjolske do vrha, njegov mlađi brat postao je "mini zvijezda" izvan terena. To potvrđuju i brojni komentari ispod objave nogometne stranice 433 na Instagramu. Korisnici su se šalili na račun Cristiana Ronalda, pa tako jedan komentar glasi: "Mali brat je dotaknuo trofej Svjetskog prvenstva prije Ronalda". Čak se i službeni profil Adidasa uključio s komentarom: "Brat živi svoj najbolji život".

 

@fifaworldcup Keyne 🫂 Yamal #FIFAWorldCup ♬ original sound - FIFA World Cup

 

Velika ljubav starijeg brata

Mladi nogometaš često ističe da mu je Keyne na prvom mjestu i da mu želi omogućiti bezbrižno djetinjstvo, drugačije od onoga kakvo je on imao dok je odrastao u katalonskoj četvrti Rocafonda. "Moj mlađi brat mi je sve. Obožavam ga, osjećam se kao da mi je sin", izjavio je nedavno, pokazajući veliku povezanost koju osjeća s bratom.

Lamine YamalBraćaSvjetsko PrvenstvoFinale
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike