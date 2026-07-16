Znate li tko je beba u naručju Lionela Messija? Proročanstvo staro 19 godina sada je ispunjeno!

Kada su 2007. godine Lionelu Messiju u naručje dali jednu bebu da s njom pozira ispred kamera, nitko na ovom svijetu nije mogao znati da će to neodoljivo malo stvorenje jednoga dana stasati u izvanrednoga nogometaša s kojim će isti taj Messi u nedjelju u finalu Svjetskog prvenstva odmjeriti snage!

Naime, Messi je tog dana nakratko mazio i pazio Laminea Yamala, sjajnog španjolskog nogometaša, koji je 13. srpnja napunio 19 godina i kojemu se sada smiješi da se u East Rutherfordu okiti zlatnom medaljom i titulom prvaka na aktualnom Mundijalu.

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Fotografija koja je spojila legende: kako je Messi kupao buduću zvijezdu Barcelone

U nedjeljnom finalu Svjetskog prvenstva sučelit će se branitelj naslova Argentina i europski prvak Španjolska, no dvoboj će biti mnogo više od okršaja dviju nogometnih velesila.

Bit će to prvi put da će na terenu snage odmjeriti 39-godišnji Lionel Messi i 19-godišnji Lamine Yamal.

Jedan je na zalasku karijere koju mnogi smatraju najvećom u povijesti, dok je drugi na samom početku puta koji obećava ispisivanje novih stranica nogometne slave.

Iako se na terenu dosad nikada nisu zatekli, njihov prvi susret dogodio se prije gotovo dva desetljeća, u nadrealnim okolnostima zabilježenim fotografijom koja je postala globalni fenomen i simbol nevjerojatne sudbinske povezanosti.

Sudbonosni kalendar iz 2007.

Priča je započela u jesen 2007. godine u svlačionici za gostujuće momčadi na stadionu Camp Nou. Katalonski list Diario Sport i UNICEF tada su organizirali tradicionalno snimanje za dobrotvorni kalendar u kojem su igrači Barcelone pozirali s djecom.

Među stotinama obitelji koje su se prijavile za sudjelovanje, sreća se osmjehnula obitelji Yamal iz Mataróa, čiji je tek nekoliko mjeseci star sin Lamine izvučen u nagradnoj igri.

Sudbina je htjela da njihov par za fotografiranje bude 20-godišnji Lionel Messi, tada još uvijek mladi talent u usponu, daleko od statusa ikone koji danas uživa.

Fotograf Joan Monfort, zadužen za snimanje, suočio se s izazovom.

"Messi je i danas sramežljiv, a tada je bio još mnogo više", prisjetio se Monfort. Kako bi stvorio interakciju između introvertiranog mladića i bebe, došao je na nesvakidašnju ideju.

Ušao je u svlačionicu i zatekao plastičnu kadicu punu vode s bebom unutra. Bilo je komplicirano. U početku ga nije znao ni držati."

Monfort je ispričao kako je Messiju trebalo vremena da se opusti, a ključnu ulogu odigrala je Lamineova majka, Sheila Ebana, koja je pomogla smiriti situaciju.

"Njezina je prisutnost bila nužna kako se beba ne bi osjećala čudno. Tražite nježnu sliku, nešto slatko i lijepo." Malo-pomalo, napetost je popustila i Monfort je uspio snimiti seriju fotografija koje će toliko godina godina kasnije ponovno obići svijet.

Foto: Joan Monfort/Newscom/Profimedia

Viralna eksplozija

Nakon što je kalendar za 2008. godinu objavljen, fotografije su pale u zaborav. Bile su tek dio godišnjeg projekta, jedna od tisuća slika koje je Monfort snimio u svojoj karijeri.

Messi je postao najbolji igrač svijeta, a Lamine je odrastao i započeo svoj put u Barceloninoj slavnoj akademiji La Masia.

Sve do Europskog prvenstva 2024. godine, nitko nije povezivao dječaka s fotografije s novim čudom od djeteta španjolskog nogometa.

A onda je Lamineov otac, Mounir Nasraoui, na svom Instagram profilu objavio jednu od fotografija uz natpis: "Početak dvije legende." Slika je postala viralna u roku od nekoliko sati, a ni sam Monfort nije imao pojma o kome se radi.

"Nazvao me bivši kolega i pitao je li to moja fotografija. Poslao mi ju je, a ja sam ga pitao tko je beba. Počeo se smijati i rekao: 'Lamine, Lamine'", ispričao je fotograf, koji je bio šokiran spoznajom.

"Šanse da se sve ovo dogodi bile su kao dobitak na lutriji. To je najpoznatija fotografija koju sam snimio u životu."

Splet okolnosti koji je spojio budućeg osmerostrukog osvajača Zlatne lopte i dječaka koji će naslijediti njegov dres s brojem deset u Barceloni djelovao je gotovo filmski.

Od krštenja do prijestolja

Otkriće fotografije dalo je cijeloj priči mitsku dimenziju. Slika Messija kako kupa Yamala počela se tumačiti kao simbolično krštenje ili primopredaja baklje.

"Bez da smo znali, bila je skrivena u škrinji, a onda se pojavila. Ima gotovo religijske konotacije", rekao je Monfort. Ta se simbolika savršeno uklopila u narativ o Yamalu kao Messijevom nasljedniku.

Dječak koji je debitirao za prvu momčad Barcelone sa samo petnaest godina, osvojio Euro i postao ključni igrač Španjolske prije devetnaestog rođendana, sada se sprema zaigrati protiv svog idola u najvećoj utakmici od svih.

Cijela priča natjerala je fotografa da preispita svoja uvjerenja.

"Prije nisam, ali sada vjerujem u sudbinu", priznao je. U svijetu nogometa koji je često dehumaniziran i sveden na novac i moć, ova fotografija postala je podsjetnik na ljudskost i nepredvidivost života.

Ona prikazuje početak dva nevjerojatna putovanja koja su se ispreplela na najčudesniji mogući nači, a u nedjelju će krug biti zatvoren.