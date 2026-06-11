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Romano: Mourinho žarko želi hrvatskog reprezentativca u Realu

Romano: Mourinho žarko želi hrvatskog reprezentativca u Realu
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Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

'Tijekom sastanka s Joséom Mourinhom u Real Madridu, raspravljalo se i o obrambenim igračima'

11.6.2026.
15:17
Sportski.net
SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia
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Joško Gvardiol je u SAD-u s hrvatskom reprezentacijom, a u Manchesteru i Madridu bave se njegovom budućnošću. Ovoga tjedna The Athletic je objavio kako mu City nudi novi ugovor i kako će ga Gvardiol potpisati jer je sretan u Manchesteru.

Ipak, Real Madrid je iznimno zainteresiran što je potvrdio i Fabrizio Romano, najpoznatiji nogometni insajder. 

"Tijekom sastanka s Joséom Mourinhom u Real Madridu, raspravljalo se i o obrambenim igračima. Joško Gvardiol je visoko na listi i nikada nije bio mogućnost za Bayern - ali Manchester City mu je prošli tjedan ponudio novi ugovor s povećanjem plaće", napisao je Talijan na svojim društvenim mrežama. 

Podsjetimo, Gvardiolu trenutačni ugovor sa Cityjem vrijedi do ljeta 2028. Nakon SP-a odlučit će hoće či potpisati dugoročni ugovor s mančesterskim klubom ili slijedi prodaja.  Po Transfermarktu Gvardiol vrijedi 70 milijuna eura, a izvjesno je da bi City ovoga ljeta tražio i više od toga. 

U Manchester Cityju Gvardiol je u tri sezone upisao 122 nastupa, zabio je 13 golova i zabilježio 10 asistencija. Veliki dio druge polovice ove sezone propustio je zbog ozljede, ali sada je spreman voditi Hrvatsku do novog velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu.

Joško GvardiolJose MourinhoReal MadridManchester CityFabrizio Romano
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