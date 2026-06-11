Romano: Mourinho žarko želi hrvatskog reprezentativca u Realu

Joško Gvardiol je u SAD-u s hrvatskom reprezentacijom, a u Manchesteru i Madridu bave se njegovom budućnošću. Ovoga tjedna The Athletic je objavio kako mu City nudi novi ugovor i kako će ga Gvardiol potpisati jer je sretan u Manchesteru.

Ipak, Real Madrid je iznimno zainteresiran što je potvrdio i Fabrizio Romano, najpoznatiji nogometni insajder.

"Tijekom sastanka s Joséom Mourinhom u Real Madridu, raspravljalo se i o obrambenim igračima. Joško Gvardiol je visoko na listi i nikada nije bio mogućnost za Bayern - ali Manchester City mu je prošli tjedan ponudio novi ugovor s povećanjem plaće", napisao je Talijan na svojim društvenim mrežama.

Podsjetimo, Gvardiolu trenutačni ugovor sa Cityjem vrijedi do ljeta 2028. Nakon SP-a odlučit će hoće či potpisati dugoročni ugovor s mančesterskim klubom ili slijedi prodaja. Po Transfermarktu Gvardiol vrijedi 70 milijuna eura, a izvjesno je da bi City ovoga ljeta tražio i više od toga.

U Manchester Cityju Gvardiol je u tri sezone upisao 122 nastupa, zabio je 13 golova i zabilježio 10 asistencija. Veliki dio druge polovice ove sezone propustio je zbog ozljede, ali sada je spreman voditi Hrvatsku do novog velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu.