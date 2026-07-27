Je li ovo kraj? Andrea Pirlo se oglasio vrlo odlučnim priopćenjem

Planirano imenovanje Andree Pirla za novog izbornika talijanske nogometne reprezentacije ugroženo je zbog njegove veze s ruskom kladionicom Fonbet.

47-godišnji Pirlo trenutno ima ugovor s prvoligaškim klubom United FC u Dubaiju, a ujedno je i globalni ambasador brenda za kladionicu Fonbet. Prema novinama, problematičan aspekt nije toliko sama povezanost s kladionicom - takav ugovor bi se mogao raskinuti - već rusko podrijetlo tvrtke s obzirom na ruski napad na Ukrajinu, na čijoj strani očito stoji Pirlova domovina Italija. Povodom svega se službeno preko svoga Instagrama oglasio i sam Pirlo.

"Posljednjih sam dana s velikom gorčinom pratio raspravu koja se razvila oko mog imena i mogućnosti preuzimanja uloge izbornika talijanske reprezentacije. Iz poštovanja prema institucijama, Federaciji i svima uključenima, odlučio sam dosad šutjeti. Ipak, smatram potrebnim razjasniti određene aspekte.

Tijekom cijele svoje karijere – najprije kao igrač, a sada kao trener – uvijek sam djelovao u potpunosti u skladu sa zakonima zemalja u kojima sam radio te s ugovorima koje sam potpisao. Profesionalna suradnja koja je u središtu nedavnih kontroverzi započela je dok sam radio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te je isključivo komercijalne i sportske naravi. Pripisivanje političkog značenja toj suradnji podrazumijeva da zastupam stavove koje nikada nisam izrazio niti ih dijelim.

Želio bih zahvaliti Maldiniju i Leonardu na poštovanju i povjerenju koje su mi iskazali. Svjestan sam njihove stručnosti, profesionalizma i ljubavi koju su oduvijek posvećivali talijanskom nogometu. Žao mi je što je odluka donesena na temelju sportskih kriterija ubrzo postala predmetom javne rasprave, u kojoj su mi na kraju pripisana značenja i namjere koji ne odražavaju ono što ja jesam.

Moja ljubav prema Italiji ne ovisi o određenoj ulozi. Ona je dio moje povijesti i mog identiteta te će zauvijek ostati u meni", objavio je Andrea Pirlo.

Iako ovo nije službeno povlačenje iz konkurencije za izborničku klupu Italije, u ovom trenutku čini se malo vjerojatnim da Pirlo može prevladati kontroverzu koju je ta situacija izazvala i čini se da će Savez morati nastaviti potragu.