Predsjednik talijanskog nogometnog saveza dao ostavku

Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) Gabriele Gravina podnio je ostavku u četvrtak nakon što se Azzurri treći put zaredom nisu uspjeli kvalificirati za Svjetsko prvenstvo.

Gravinu, koji je na čelu FIGC-a od 2018. godine, talijanska je vlada pozvala da odstupi nakon što je Italija poražena na jedanaesterce u doigravanju protiv Bosne i Hercegovine u utorak.

Italija, četverostruki svjetski prvak i dvostruki europski prvak, koja nije nastupila na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022., neće sudjelovati ni na sljedećem Svjetskom prvenstvu nakon poraza u utorak u finalu europskog doigravanja protiv Bosne i Hercegovine (1-1 nakon produžetaka, 4-1 na jedanaesterce).

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan je Talijan ipak slavio prolaz na SP: Bio je u Prištini i s 'krivom' reprezentacijom