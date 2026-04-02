SLUŽBENO /

Predsjednik talijanskog nogometnog saveza dao ostavku

Predsjednik talijanskog nogometnog saveza dao ostavku
Foto: www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia

Gravinu je talijanska vlada pozvala da odstupi nakon što je Italija poražena na jedanaesterce u doigravanju za Svjetsko prvenstvo

2.4.2026.
15:50
Hina
Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) Gabriele Gravina podnio je ostavku u četvrtak nakon što se Azzurri treći put zaredom nisu uspjeli kvalificirati za Svjetsko prvenstvo.

Gravinu, koji je na čelu FIGC-a od 2018. godine, talijanska je vlada pozvala da odstupi nakon što je Italija poražena na jedanaesterce u doigravanju protiv Bosne i Hercegovine u utorak.

Italija, četverostruki svjetski prvak i dvostruki europski prvak, koja nije nastupila na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022., neće sudjelovati ni na sljedećem Svjetskom prvenstvu nakon poraza u utorak u finalu europskog doigravanja protiv Bosne i Hercegovine (1-1 nakon produžetaka, 4-1 na jedanaesterce).

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
