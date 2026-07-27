Maldini i Leonardo se posvađali oko izbornika Italije i dali ostavke nakon samo dva tjedna

Paolo Maldini i Leonardo odlučili su odstupiti s mjesta u Talijanskom nogometnom savezu (FIGC-u) nakon neslaganja oko toga koga odabrati za novog izbornika Italije, izvještava Sky Sport Italia, samo nekoliko dana nakon što su prihvatili dužnosti.

Poziciju tehničkog direktora Club Italije stvorio je novi predsjednik Saveza Giovanni Malago, koji je želio dati više autonomije i strukture Nazionaleu.

Njegova je uloga trebala pomoći u ujedinjenju različitih omladinskih razina i akademija, stvarajući novi identitet talijanskog nogometa. Međutim, problemi su se pojavili kada su prvi izbori Carlo Ancelotti i Pep Guardiola odbili ponude da postanu novi izbornik Italije.

Treći izbor bio je Andrea Pirlo, ali to je propalo kada se saznalo da je globalni ambasador brenda za rusku kladionicu Fonbet. Ovo nije bilo samo moralno i etičko pitanje, već i pravno, jer su stranica i oglašavanje kockanja ilegalni u Italiji.

Usred izvješća da je Malago blokirao imenovanje protiv želja Maldinija i Leonarda, te da su postojala duboka neslaganja oko toga tko će sljedeće biti ponuđen na klupi, napetost je rasla.

Sky Sport Italia sada izvještava da su Maldini i njegov posebni savjetnik Leonardo odlučili dati ostavku, a objava se očekuje večeras. Imenovani su tek 11. srpnja, nakon tjedana pregovora o projektu i viziji kako preoblikovati talijanski nogomet.