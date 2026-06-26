HDZ-ov načelnik vozio pijan, pazite koliko je napuhao: 'Kada me krenulo lovit išao sam kući'

Davor Adžić (59), načelnik općine Tordinci i potpredsjednik Vukovarsko-srijemskog odbora HDZ-a, uhvaćen je pijan za volanom u noći na nedjelju u Antinu, objavio je Index.hr.

Policija ga je zaustavila dvije minute nakon ponoći, a alkotestiranjem je utvrđeno da je u krvi imao 1,71 promila alkohola.

'Išao sam kući kada me krenulo lovit'

"Bio sam na druženju s privatnim autom i kada me krenulo 'lovit' išao sam kući", rekao je načelnik u razgovoru za 24sata.

"Bilo je što je bilo. Ništa ne poričem", dodao je Adžić i istaknuo da je policija bila profesionalna te da su ga odveli u postaju.

Podsjetimo, vukovarsko-srijemska policija u utorak je, ne navodeći identitet, izvijestila o spomenutom događaju.

U priopćenju su naveli da je 59-godišnji vozač zaustavljen u nedjelju u 00.02 sati u Antinu, gdje je upravljao automobilom vinkovačkih registarskih oznaka te da je u organizmu imao 1,71 promila.

"Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva", dodala je policija.