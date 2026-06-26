Dogradonačelnica Vinkovaca podnijela ostavku u HDZ-u: 'Odluku nisam donijela preko noći'

Dogradonačelnica Vinkovaca Katarina Vučić podnijela ostavku na sve dužnosti u HDZ-u. O napuštanju stranke progovorila je detaljno u postu na Facebooku pri čemu je objasnila razloge zbog kojih je zatražila brisanje iz članstva HDZ-a te zašto je dala ostavku na sve dužnosti. Vučič tvrdi da je vrlo brzo nakon izbora bila gurnuta na stranu te da nije imala prvo sudjelovanja u donošenju odluka.

"Poštovane sugrađanke i sugrađani, drage moje Vinkovčanke i Vinkovčani, danas vam se obraćam otvorena srca, mirne savjesti i s osjećajem odgovornosti kakav sam imala i onoga dana kada sam prvi put stala pred vas i zatražila vaše povjerenje.

Danas vas želim obavijestiti o jednoj od najtežih, ali i najvažnijih odluka u svom političkom životu. Podnijela sam zahtjev za brisanje iz članstva Hrvatske demokratske zajednice te dala ostavku na sve dužnosti koje sam obnašala unutar stranke na gradskoj i županijskoj razini.

Tu odluku nisam donijela preko noći. Donijela sam je nakon dugog razmišljanja, brojnih pritisaka i spoznaje da više ne mogu biti dio sustava koji je izgubio dodir s vrijednostima zbog kojih sam u politiku uopće ušla.

Na lokalnim izborima kandidirala me stranka. Ali izabrali ste me vi, građani Vinkovaca i Mirkovaca.

Već u prvom krugu dali ste mi svoje povjerenje i od prvoga dana svoj mandat nisam doživljavala kao obvezu prema stranci, nego kao odgovornost prema svakom čovjeku koji živi u našem gradu, bez obzira na njegovo političko opredjeljenje.

Vjerovala sam da ću zajedno s gradonačelnikom donositi odluke, uvoditi više reda, zakonitosti, transparentnosti i zdravog razuma te provoditi program koji smo predstavili građanima.

Tko zaista vodi Vinkovce?

Nažalost, dogodilo se upravo suprotno. Nakon izbora stvarno upravljanje Gradom preuzeli su pojedinci koje VI niste birali.

Ljudi koji su trebali otići na svoje nove dužnosti, a vođenje grada prepustiti onima kojima ste upravo vi dali povjerenje.

Paradoksalno je da smo građanima u izborima nudili slogan 'Odlučno za Vinkovce', dok se ključne odluke donose izvan institucija i izvan ljudi koje ste vi izabrali.

Paralelni sustavi odlučivanja. Pogodovanje podobnima. Poslušnost umjesto stručnosti. Marginalizacija ljudi koji žele raditi profesionalno i pošteno postali su pravilo.

Vrlo brzo nakon izbora bila sam gurnuta na stranu. Bez prava da sudjelujem u donošenju odluka. Bez prava da iznesem vlastito mišljenje. Bez mogućnosti da obavljam posao za koji ste me upravo vi izabrali.

Mnogi od vas mjesecima me pitaju: 'Gdje ste? Zašto vas nema?' Danas znate odgovor. Nisam nestala.

Maknuta sam."