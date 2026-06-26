Snažan potres zatresao par tjedana nakon smrtonosnog podrhtavanja: Očekuju se naknadni udari

Potres magnitude 6,6 po Richteru pogodio je u petak južni filipinski otok Mindanao, objavila je filipinska državna seizmološka agencija Phivolcs.

Potres se dogodio 90 km jugozapadno od otoka Balut u pokrajini Zapadni Davao na dubini od 10 km, izvijestio je Phivolcs, dodavši da se očekuju i naknadni potresi, ali da nema prijetnje od cunamija.

Snažan potres uslijedio je samo nekoliko tjedana nakon potresa magnitude 7,8 koji je također pogodio Mindanao 8. lipnja.

Broj poginulih u potresu 8. lipnja porastao je na 81, a više od tisuću ljudi je ozlijeđeno, podaci su filipinske agencije za civilnu zaštitu.