Oglasi pokrenuli glasine o trgovini djecom: Policija istražuje, a oglasio se i Vinted

Društvenim mrežama posljednjih se dana šire tvrdnje da se na Vintedu, popularnoj aplikaciji za prodaju rabljene odjeće i drugih predmeta, pojavljuju sumnjivi oglasi koji navodno upućuju na trgovinu djecom. Zbog uznemirenosti korisnika reagirale su i policije u Francuskoj i Njemačkoj, prenosi Jutarnji.

Sporni oglasi uglavnom prikazuju plišane igračke, lutke ili druge dječje predmete, ali uz neuobičajeno visoke cijene, ponekad i od više tisuća eura. Dodatnu zabrinutost izazvali su opisi primjerice: "novorođenče, u dobrom stanju, 44 centimetra, javite se za više informacija" ili, još uznemirujuće: "mala, zdrava plišana igračka, 134 centimetra".

THEY ARE SELLING CHILDREN ON VİNTED, THOSE KİD TOYS ARE BEING SOLD FOR MORE THAN 10K AND THE DESCRİPTION IS ALWAYS LIKE 110 CM, HEALTHY, BOY/GİRL AND EVEN MORE DİSTURBİNG DETAİLS. AND THEY ARE DOING NOTHING ABOUT IT! STAY ALERT! #crime #thisneedsattention #help #savechildren pic.twitter.com/l4DNV8j8VJ — handiii (@Han99111) June 24, 2026

Takvih se primjera skupilo na tisuće, a korisnici dijele snimke zaslona na TikToku i Instagramu, pozivajući druge da prijavljuju takve oglase. No, vlasti upozoravaju da se takav sadržaj ne bi trebao dijeliti bez provjere, osobito ako nema poveznice na izvorni oglas, puni opis ili podatke o prodavaču.

Francuski mediji objavili su da policija istražuje slučaj, a prijave su proslijeđene nadležnim službama za nezakonit sadržaj na internetu. U Njemačkoj se oglasila i policija savezne zemlje Hessen, koja je navela da "prema trenutačnim nalazima, postoje jake naznake da se radi o lažnim oglasima" te da istražuju prijave kako bi isključili bilo kakvu opasnost ili zločin.

"Molim vas, nemojte sudjelovati u nagađanjima”, poručila je policija u Dortmundu upozoravajući građane da ne šire neprovjerene tvrdnje dok se ne utvrdi što se doista nalazi iza spornih objava.

'Nismo pronašli dokaze'

Za sada nema potvrđenih dokaza da se na Vintedu prodaju djeca. Austrijski portal za provjeru činjenica Mimikama objavio je da nije pronašao nijedan autentičan i trenutačno provjerljiv oglas koji bi nudio dijete na prodaju. Upozorili su da se zasad uglavnom radi o snimkama zaslona koje kruže društvenim mrežama, često bez konteksta i bez mogućnosti provjere.

Iz Vinteda su se kratko oglasili u komentarima na Instagramu, poručivši: "Svjesni smo stalnih glasina o ovim oglasima i želimo podijeliti činjenice. Nakon temeljite istrage, nismo pronašli dokaze koji ih povezuju s bilo kakvom kriminalnom aktivnošću. Glasine se temelje na nerazumijevanju načina na koji naša platforma funkcionira. Dob prikazana na ovim oglasima odnosi se na dobnu skupinu kojoj je igračka namijenjena – slično kao i oznaka dobi na pakiranju igračke – a ne na dijete. Ovo polje se koristi u svim našim kategorijama, ne samo za odjeću. Ako vidite oglas koji vas istinski zabrinjava, prijavite ga kako bi ga naš sigurnosni tim mogao pregledati. Hvala vam što nam pomažete u održavanju sigurnosti Vinteda."

Aplikacija Vinted korisnicima omogućuje prodaju rabljene odjeće, obuće, igračaka, knjiga, elektronike i sličnih predmeta. Platforma zabranjuje nezakonite i neetične artikle, kao i prodaju živih životinja.

Slične teorije ranije su se širile i oko drugih internetskih platformi. Prije nekoliko godina društvenim mrežama kružile su tvrdnje o navodnim prikrivenim ilegalnim oglasima na platformi Wayfair, no istrage su tada pokazale da za takve optužbe nije bilo dokaza.