'Norveška podsjeća na Hrvatsku iz Rusije, a umjesto Švicarske trebali su biti Vatreni'

Sandro Perković, nogometni trener armenskog Noaha i stručni komentator portala Net.hr za Svjetsko prvenstvo, u našem podcastu "Maksanov korner" analizira četvrtfinalne dvoboje. Perković ističe glavnog favorita i navodi koju je reprezentaciju još prije prvenstva vidio kao potencijalno iznenađenje. Izražava i žaljenje što se među osam najboljih nije našla i Hrvatska.

Francuska suvereno kroči prema naslovu

Kako ti izgledaju četvrtfinalni parovi Svjetskog nogometnog prvenstva?

"Da, mislim da način na koji je Francuska pobijedila jednu ozbiljnu reprezentaciju kao što je Maroko, koji imaju igrače koji igraju u vrhunskim klubovima i to ne sporedne uloge, nego glavne role, ovo zapravo najbolje govori o snazi reprezentacije Francuske. Mislim da su stvarno snažna ekipa koja je glavni favorit za osvajanje i do sada suvereno kroče kroz Svjetsko prvenstvo. Što se tiče ovih nekih drugih, više-manje mi je tu sve očekivano", odgovara Perković.

Foto: WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia

'Rekao sam da će Norveška biti 'dark horse'

Jesi li očekivao Norvešku i Švicarsku u četvrtfinalu SP-a?

"Pa iskreno ću ti reći, Švicarsku nisam. Tu sam se nadao da će biti Hrvatska i vjerujem da smo mi ušli u taj dio ždrijeba, da bismo mi tu i bili. Nije nam puno falilo da budemo u tom dijelu ždrijeba i siguran sam da bi mi sad bili gdje je Švicarska. A što se tiče Norveške? Pa ne znam, sjetit ćemo se prije Svjetskog prvenstva kad smo razgovarali, ima to i snimljeno, da sam ja rekao da nekakav 'dark horse' turnira bi mogla biti Norveška. Tako da mi nisu uopće iznenađenje. Iznenađenje je ipak da su izbacili Brazil, je, međutim, kako je Brazil igrao tada, ipak to i nije iznenađenje. Norveška ima jednu jako dobro izbalansiranu ekipu, ima igrače koji igraju u velikim europskim klubovima bitne role. Podsjećaju me jako na našu reprezentaciju iz Rusije, tako da imaju odličnu energiju i imaju superstara Haalanda koji, kad god treba isporučiti, on je tamo. Imali su i odličnog vratara protiv Brazila, a bez pravog vratara ne mogu se raditi veliki rezultati i bit će iznimno zanimljiva njihova utakmica u četvrtfinalu. Jedna zanimljivost samo, svih osam reprezentacija u četvrtfinalu su bile ili prvi ili drugi u grupi. Nijedna treća reprezentacija se nije uspjela probiti dalje, tako da je time dosta toga rečeno."

Cijeli podcast sa Sandrom Perkovićem pogledajte u priloženom videu gore.