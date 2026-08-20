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EMOTIVAN TRENUTAK /

Pogledajte prvi gol Lionela Messija nakon smrti oca

Pogledajte prvi gol Lionela Messija nakon smrti oca
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Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Messi zabio u svom stilu

20.8.2026.
8:49
M.G.
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
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Lionel Messi zabio je prvi pogodak nakon smrti oca Jorgea u remiju njegovog Inter Miamija protiv Philadelphije (2:2).

Otvaranje utakmice bilo je Vatreno. Philadelphia je povela na samom početku, da bi Inter brzo izjednačio, a u 26. minuti Messi je zabio za preokret 2:1.

Zabio je Leo gol u svom stilu, s desne strane ušao je u šesnaesterac, namjestio se na lijevu nogu i preciznim udarcem zatresao mrežu.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Uz to što mu je bio otac, Jorge Messi bio je i dugogodišnji agent Lionela Messija. Odigrao je ključnu ulogu u njegovom životu i karijeri jer je otkrio njegov talent, preselio obitelj u Barcelonu te vodio sve pregovore i ugovore koji su obilježili njegov sportski uspon.

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