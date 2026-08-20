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'ISTI JE SCENARIJ' /

Plenković o Gospiću: 'Oporba širi paniku, gledali smo to i tijekom korone i potresa'

Plenković o Gospiću: 'Oporba širi paniku, gledali smo to i tijekom korone i potresa'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dao je izjavu medijima o samim igrama, a zatim se osvrnuo na ilegalni otpad u Gospiću

20.8.2026.
14:42
Tajana Gvardiol
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Povodom obilježavanja 30. Plazma Sportskih igara mladih, predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s organizatorima najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi, na čelu s predsjednikom Regionalnog organizacijskog odbora Plazma Sportskih igara mladih Zdravkom Marićem

Dao je izjavu medijima o samim igrama, a zatim se osvrnuo na ilegalni otpad u Gospiću.   "Dobro je da se održava saborska rasprava. Kao Vlada smo prepoznali ozbiljan problem i treba ga ozbiljno riješiti. Ono što je najvažnije, jest da je čitav sustav vodoopskrbe siguran i da voda ne sadrži zabrinjavajuće opasne tvari. Oporba je dezinformiranjem i širenjem panike uistinu neodgovorna. Gledali smo to i prije, tijekom korone i potresa, a sad je isti scenarij. To nas ne impresionira. Kaznena odgovornost onih koji su odlagali taj otpad će se dokazivati. Što se zdravstvenog dijela tiče, kontrola ide. Što se tiče sanacije, provodi se javni natječaj i čim završi, izabrat će se stručne tvrtke za odvođenje otpada", rekao je i dodao:

"Toliko smo toga već vidjeli da bismo na fabricirani napor posebno trznuli. Treba više raditi na tome da se ovakve situacije s otpadom ne dogode u budućnosti. Manje dezinformacija. Odgovornost medija je kapitalna. Širiti dezinformacije je neozbiljno. Ako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio da voda nije zagađena, treba stati s dezinformacijama", rekao je.

Andrej PlenkovićOtpadOporba
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