Bilić kompletirao stožer u reprezentaciji, evo tko je sve u njemu

Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentaciije Slaven Bilić kompletirao je svoj stožer, objavile su Sportske novosti.

Bilić je potpuno izmijenio stožer hrvatske reprezentacije nakon što je njegov prethodnik Zlatko Dalić napustio funkciju i ubrzo nakon toga preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kao što se moglo i ranije pretpostaviti, uz njega će biti ljudi od najvećeg povjerenja Nikola Jurčević, Danilo Butorović i Dean Računica, a trener vratara je Vatroslav Mihačić.

Kompliciranije je bilo pronaći nove kondicijske trenere jer su oba otišla s Dalićem, pa je na njihova mjesta Bilić morao pozvati sasvim nova imena.

Novi kondicijski treneri bit će Fedor Kulušić iz Akademije hrvatskog prvoligaša Rijeke i Englez Nick Davies iz Evertona koji će nastaviti raditi u engleskom klubu, a za vrijeme reprezentativnih stanci će obnašati funkciju u našoj reprezentaciji. Bilić je, napomenimo, s Daviesom surađivao u West Bromwichu i jako dobro poznaje njegove kvalitete.

Poziciju analitičara preuzet će Alen Terzić, brat poznatog trenera Edina Terzića, i Jasmin Osmanović, koji je našoj javnosti najpoznatiji po radu u zagrebačkom Dinamu.

Specijalist za prekide bit će Talijan Gianni Vio (73), koji se povezivao i s talijanskom reprezentacijom, ali ipak je na kraju odabrao Vatrene.