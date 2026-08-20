Leon Lučić nakon dramatičnog ročišta ostaje u istražnom zatvoru: 'Država mi je dala PTSP'

Bivši policajac i glumac Leon Lučić (54) ostaje u istražnom zatvoru u Remetincu. Iako se na Županijskom sudu u Velikoj Gorici očekivalo usuglašavanje nagodbe s velikogoričkim tužiteljstvom zbog pokušaja ubojstva poznanika Denisa M. u novozagrebačkom Središću, službenog sporazuma još uvijek nema.

Na ročištu je Lučićev odvjetnik Dragan Dramac otkrio kako bi obrana pristala na bezuvjetnu kaznu od tri godine zatvora, ali uz uvjet da Lučić nakon 10 mjeseci istražnog zatvora ostatak kazne odsluži u kućnom pritvoru s elektroničkom narukvicom, piše Jutarnji list.

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Tužiteljica je, međutim, naglasila kako su o toj opciji razgovarali samo neformalno na hodniku te da službeni prijedlog još nisu zaprimili. Napomenula je da je nagodba formalan postupak o kojem odlučuje kolegij ŽDO-a, dok je odvjetnik žrtve podsjetio da je za bilo kakav sporazum neophodna i suglasnost oštećenika.

Među ostalim, tužiteljica navodi i da je u tijeku brakorazvodna parnica između Lučića i njegove supruge.

"Pričao sam sa suprugom moga branjenika. Ona se slaže s kućnim pritvorom, rekla je da neka dođe svojoj kući i da nema problema što se nje tiče. Jer nema zle krvi među njima i da mogu nastaviti živjeti zajedno", pojasnio je odvjetnik Dramac.

'PTSP mi je dala država'

Sudsko vijeće odlučilo je Lučiću produljiti istražni zatvor zbog teških okolnosti i bezobzirnosti pri počinjenu djela. Lučić je s optuženičke klupe sutkinji odlučio otvoriti dušu, požalivši se na uvjete u zatvoru i svoje psihičko stanje.

"Već sam 20 godina u tretmanu u Jankomiru zbog PTSP-a koji sam dobio s 20 godina u ratu, u raznim operacijama i probojima. PTSP mi je dala država, a ne otac i majka. Ispred mene je poginulo 200 ljudi. U zatvoru nemam uvjete za liječenje. Šopaju me terapijama, sedira me se i umiruje da nemam noćne more. Na slobodi sam odlazio svakog tjedna, jedan dan u tjednu u 14.30 sati kod doktorice Majde G. Ona zna sve moje tajne. Odlazio sam joj samoinicijativno ili po dogovoru. A u zatvoru nemam pomoć, nemam prilike ni s kim od stručnog osoblja razgovarati", rekao je Lučić i istaknuo da spornog dana nije nikoga napao, već se branio.

Sutkinja mu je na to uzvratila da se, unatoč redovitim odlascima psihijatrici, teško kazneno djelo ipak dogodilo te da je očito potrebna jača reakcija sustava kako bi došlo do pomaka.

Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je Lučić u trenutku napada bio smanjeno ubrojiv u manjoj mjeri te da pati od PTSP-a i poremećaja ličnosti.

Krvavi obračun zbog automobila

Napad koji je šokirao javnost dogodio se u Murtićevoj ulici, a sukob je izbio zbog neriješenih računa oko prodaje automobila Fiat Abarth.

Prema optužnici, Lučić je uperio revolver u Denisa M., zaprijetio mu ubojstvom te mu ispalio hitac u natkoljenicu. Kada je ranjeni muškarac pao na tlo, Lučić ga je više puta udario drškom revolvera i nogama po glavi.

Nakon brutalnog napada uslijedio je filmski bijeg. Lučić je pozvao prijatelja Dinu Vekića (41) koji ga je pričekao u podzemnoj garaži zgrade. Lučić je uskočio u prtljažnik Vekićevog automobila s vrećicom u kojoj je nosio oružje, te su neopaženo prošli pored policijskih blokada. Vekić ga je odvezao do Save gdje je Lučić bacio revolver u rijeku. Vekić se na optuženičkoj klupi nalazi zbog pomaganja u bijegu.

Suprotstavljene obrane

Tijekom ispitivanja u tužiteljstvu, sudionici događaja iznijeli su potpuno suprotstavljene priče. Leon Lučić tvrdio je da ga je Denis M. tjednima maltretirao, prijetio mu i dolazio pred stan. Kritičnog dana Denis M. mu je zvonio na portafon, a kada je sišao, izvadio je pištolj. Lučić tvrdi da je reagirao u nužnoj obrani, a da je pištolj sam okinuo dok su se otimali.

"Oružjem se služim 30 godina i da sam ga htio upucati u prsa, pucao bih", dodao je Lučić.

S druge strane, Denis M. ispričao je da je došao samo po svoje zaboravljene stvari iz auta te da je mirno stajao na ulici. Tvrdi da je Lučić odjednom izvadio pištolj, zaprijetio mu i pucao u njega s metra udaljenosti, a zatim ga nastavio nemilosrdno cipelariti po glavi dok je ležao ranjen.

"Rekao sam da sam došao po majicu i naočale, pa je usmjerio pištolj prema meni. Na metar udaljenosti rekao sam mu da ne budali, na što me pitao hoću li da me ubije. Bio sam u uvjerenju da u prijatelja pucati neće, pa sam mu rekao da puca. Pogodio me u natkoljenicu. Pao sam, stopalo mi se zarotiralo. Počeo me udarati, a pištolj mi je usmjerio prema glavi. Ponavljao je: "Hoćeš da te ubijem." Od straha nisam ništa govorio. Neka žena je počela vrištati", ispričao je Denis M. koji Lučića poznaje od 2010. godine, kad su redarili po noćnim klubovima.

Nakon krvavog obračuna Denis M. je u bolnici proveo tri tjedna i dva je puta bio operiran.