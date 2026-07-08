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OBRAT U SUDNICI /

Leon Lučić ponovno napravio cirkus pred novinarima: 'Ja znam da nešto definitivno ne štima'

Leon Lučić ponovno napravio cirkus pred novinarima: 'Ja znam da nešto definitivno ne štima'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iako je suđenje trebalo početi danas, u sudnici je došlo do obrata, nakon što su tužiteljica i Lučićev odvjetnik Dragan Dramac sudskom vijeću i prisutnima kazali zašto bi bilo dobro da se rasprava odgodi

8.7.2026.
21:12
danas.hr
Igor Kralj/PIXSELL
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Bivši policajac i glumac Leon Lučić u srijedu ujutro stigao je na Županijski sud u Velikoj Gorici, gdje mu se sudi za pokušaj ubojstva Denisa M

Dok je izlazio iz "marice", Lučić se obratio novinarima Jutarnjeg lista i poručio: "Treba zadržati osmijeh stjuardese koja zna da s avionom nešto ne štima. A ja znam da definitivno ne štima."

Obrat u sudnici 

Iako je suđenje trebalo početi danas, u sudnici je došlo do obrata, nakon što su tužiteljica i Lučićev odvjetnik Dragan Dramac sudskom vijeću i prisutnima kazali zašto bi bilo dobro da se rasprava odgodi. 

"Odvjetnik okrivljenog Lučića mi se nedavno obratio i najavio u kratkom roku poslati prijedlog za sporazumijevanjem. Stoga molim kratku odgodu kako bi razmotrili prijedlog i odlučili hoćemo li ga uvažiti ili ne", poručila je predstavnica optužbe. Na to se nadovezao Dramac i napomenuo da postupak traje već osam mjeseci i da je evidentna procesna pozicija nakon okončanja istrage i potvrđivanja optužnice.

"Ako se budemo mogli dogovoriti.. vjerujem da ide u tom pravcu, zato molimo odgodu. Mi se vodimo načelom 'Tko brzo daje, dvostruko daje', radi dobrobiti i interesa okrivljenika, javnosti i okončanja postupka odnosno načela ekonomičnosti", rekao je odvjetnik. Branitelj Lučićeva pomagača Dine Vekića, koji se također danas našao na optuženičkoj klupi, dodao je kako se u ovom trenutku ne protivi odgodi. 

Podsjetimo, Lučić je osumnjičen da je u listopadu prošle godine u Zagrebu vatrenim oružjem ranio Denisa M. u natkoljenicu. 

Leon LučićSuđenjePolicajacZagreb
komentara
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