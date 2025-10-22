OPASNO STANJE KOD MSU /

Prvi prizori s mjesta pucnjave u Novom Zagrebu! Čovjeka iznijeli na nosilima, policija traži napadača

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Više detalja pokušali smo doznati od zagrebačke policije, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne

22.10.2025.
11:21
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/pixsell
U zagrebačkom naselju Središće, nasuprot Muzeja suvremene umjetnosti, jutros oko 10.40 sati došlo je do pucnjave. Prema prvim informacijama, napadač je nakon incidenta pobjegao i pretpostavlja se da se sklonio u jedan od obližnjih ulaza.

Za sada nerazjašnjena drama uznemirila je građane novozagrebačkog naselja. Jedna je osoba navodno iznesena na nosilima Hitne pomoći, a sve je puno policije.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

"Oko 10.40 se u Središću čuo pucanj nakon čega je brzo došla policija i Hitna pomoć te je iznesen čovjek na nosilima. Ljudi govore kako je iz Porsche vozila izašao neki ćelavi čovjek, otišao u obližnju zgradu te ga sada nema", posvjedočila je čitateljica za 24 sata. 

Jedan je građanin snimio trenutak pucnjave. "Svađali su se, tukao ga je s nogom dok je ležao na podu i onda je pucao u njega", kazao je svjedok. 

Počinitelj je navodno pobjegao u obližnju zgradu, a policija je osigurala područjei traga za njim. 

Više detalja pokušali smo doznati od zagrebačke policije, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne. 

