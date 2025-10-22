Tko je Leon Lučić? Bivši policajac i glumac s nizom kaznenih djela

U zagrebačkom naselju Središće jutros oko 10.40 sati došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac. Policija je ubrzo uhitila napadača, a kako neslužbeno doznajemo u sve je upleten Leon Lučić.

Lucić je nekoć bio policijski službenik, iako je široj javnosti poznat kao glumac. Nakon svoje glumačke karijere, upleo se u niz kaznenih djela uključujući pokušaj iznude, prijetnje smrću i fizičke napade.

Slučaj koji je najviše odjeknuo je onaj iz siječnja 2020. kada je pokušao iznuditi 100 000 eura od zaprešićkog poduzetnika, Marija Dražića.

Glumio policajca

Zajedno s bivšim specijalcem Darkom Purgarom i aktivnim pripadnikom Antiterorističke jedinice Lučko Andrijom Vrhovcem lažno se predstavljao kao policajac i poduzetniku prijetio zatvorom ako mu ne preda novac.

Dražić je sve prijavio policiji, a tijekom dogovorenoga susreta na nadvožnjaku kod Draganića došlo je do fizičkoga sukoba u kojem je Lučić teško ozlijeđen i završio u bolnici.

Kada je izišao iz bolnice, Lučić je uhićen i priveden u Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Tijekom privođenja vrijeđao je novinare i imao vidljive masnice ispod oba oka koje su ukazivale na ozbiljan sukob s Dražićem.

Suđenje za pokušaj iznude zaprešićkog poduzetnika započelo je u rujnu 2024. Lučić ondje nije iznosio obranu, već je tijekom cijelog suđenja imao zatvorene oči, često je zijevao, vrpoljio se na stolcu i nervozno okretao glavom.

USKOK-ova akcija

USKOK je u lipnju proveo akciju u kojoj je Lučić također uhićen zajedno s tri bivša policajca, jednim aktivnim policajcem i bivšim voj­nim specijalcem. Sumnja se na niz kaznenih djela - od pokušaja iznude do odavanja povjerljivih podataka iz sustava Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (MUP) i zlouporabe položaja.

Kao ključni dokaz USKOK navodi prijetnje koje su pronađene u mobitelu jednog od policajaca i Lučića. Taj mobitel policija godinama nije uspjela otključati, a samo jedna od poruka koju su pronašli glasi: 'Ubit ćemo vas i djecu ako nam ne date novce'.

Uskok Lučića, koji je označen kao prvi okrivljeni, tereti da je od više aktivnih policajaca tražio povjerljive informacije iz sustava MUP-a. Te informacije su se odnosile na osobe protiv kojih je u tijeku bila kriminalistička istraga, a Lučića su zanimali razlozi i sadržaj izvida.

Dobivene informacije Lučić je iskoristio za pokušaj iznude nad Zdenkom M. i njezinim sinom Ivanom. Zdenka M. je udovica Tomislava M., zapovjednika izviđačko-diverzantske satnije HOS-a iz Komletinaca koji je s četvoricom svojih suboraca pravomoćno osuđen jer je 17. veljače 1992. u Cerni ubio četveročlanu obitelj Olujić.

Nakon što su ustrijelili supružnike i njihovo dvoje djece, ukrali su im novac koji su, kako je utvrđeno presudom, predali upravo Tomislavu M. Olujići su prije ubojstva prodali poslovni prostor u Cerni pa se pretpostavljalo da imaju novca.

