Zgodni ujak Jesse skinuo se za 63. rođendan: Zvijezda 'Pune kuće' pokazala gotovo sve

Američki glumac i glazbenik John Stamos, kojeg generacije pamte kao šarmantnog ujaka Jesseja iz kultne serije "Puna kuća", proslavio je svoj 63. rođendan na način koji je oduševio njegove obožavatelje diljem svijeta. Na svom Instagram profilu podijelio je crno-bijelu fotografiju iz kupaonice, na kojoj pozira bez majice, pokazujući zavidnu fizičku formu. Uz sliku je stajao samo kratak i jasan opis: "63".

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, a Stamosovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje. "Sretan rođendan! Već jednom nabaci malo boje, Stamos", našalio se jedan korisnik, dok su drugi ostavljali poruke poput "Izgledaš odlično" i "Želimo ti svu sreću, radost i ljubav ovog svijeta!". Naravno, nisu izostale ni nostalgične reference na njegovu najpoznatiju ulogu, pa su mnogi komentirali: "Ujko Jesse?" i "Smiluj se!!", citirajući poznatu frazu njegova lika. Ovo nije prvi put da glumac na ovakav način obilježava rođendan. Riječ je o tradiciji koju je započeo za svoj 60. rođendan, a koja se uklapa u širi trend među muškim holivudskim zvijezdama. Glumci poput Kevina Bacona i Sama Claflina također su nedavno dijelili slične fotografije.

Mnogi se pitaju u čemu je tajna Stamosovog nevjerojatnog izgleda u 64. godini života, a on o tome otvoreno govori. Glumac je priznao kako su mu ključne životne promjene donijele novu energiju i motivaciju. Prije svega, ističe odricanje od alkohola, čemu je posvećen već više od desetljeća, ali i brak te rođenje sina Billyja. Upravo ga je očinstvo, kako kaže, natjeralo da se više posveti brizi o zdravlju. Njegova fitness rutina s godinama se promijenila; teške utege zamijenio je pilatesom, plivanjem, sklekovima i zgibovima. Uz to, naglašava važnost uravnotežene prehrane, kvalitetnog sna i meditacije.