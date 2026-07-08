Popularni glumac iz 'Footloose-a' otkrio da je u rodu sa suprugom: 'To je prekrasan koncept'

Poznati glumac Kevin Bacon koji iza sebe ima karijeru dugu gotovo pet desetljeća, danas slavi 68. rođendan. Svijet je osvojio ulogom buntovnog tinejdžera i filmu „Footloose“ te dramama poput „Mistične rijeke“. Bacon je svojim ulogama postao sinonim za svestranost i postojanost u Hollywoodu. No, njegova navjnevjerovatnija veza je ona sa suprugom Kyrom Segwick (60), s kojom je otkrio da dijeli veću povezanost nego što je to ikada mogao zamisliti.

Njihov brak traje od 1988. godine te svojom dugovječnosti predstavlja pravu rijetkost u Hollywoodu. Segwick je priznala kako je Bacona isprva smatrala „malo punim sebe“, ali shvatila je da između njih postoji velika kemija. Vjenčali su se godinu dana nakon upoznavanja te dobili dvoje djece, sina Travisa i kćer Sosie, koja je i sama postala glumica.

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Ostvarenje najvećeg straha

Njihova veza je dobila potpuno novu dimenziju 2011. godine. Sudjelujući u popularnoj emisiji „Finding Your Roots“ koja istražuje obiteljska stabla poznatih, par je doživio neočekivano otkriće. Kyra je prije samog snimanja voditelju Henryju Louisu Gatesu Jr. (75) priznala svoj najveći strah da su ona i suprug rođaci, a njezine riječi pokazale su se istinitima. Naime, Gates joj je otkrio da dijele zajedničkog pretka i da su deveti rođaci u jednom koljenu. Njezina reakcija bila je mješavina šoka i smijeha. „Znala sam! Znala sam! O, moj Bože!“, prokomentirala je, dodavši s olakšanjem da je dobro sve dok nisu prvi rođaci. Bacon, koji je vijest saznao nešto kasnije, bio je jednako iznenađen, ali je svemu pristupio filozofski, povezujući to s idejom koja ga je proslavila izvan filma: „To je prekrasan koncept, znate, da smo svi povezani.“