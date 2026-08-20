Benzinske postaje polako presušuju: Kriza stigla i do Moskve, pogledajte prizore

Ukrajinski napadi dronovima na rusku energetsku infrastrukturu dodatno su produbili nestašicu goriva u zemlji. Čak sedam od deset benzinskih postaja u Rusiji u srijedu nije imalo benzina, a na onima koje ga još imaju stvaraju se velike gužve i redovi.

Prema podacima aplikacije Gdebenz, benzin je bio dostupan na svega 28 posto postaja, dok je tjedan ranije bio dostupan na 41 posto njih. Nestašica je sada pogodila i Moskvu, gdje su se prvi put počeli stvarati ozbiljniji redovi za gorivo.

Na pojedinim postajama uvedena su i ograničenja, piše EuroNews. Gazprom Neft u Moskvi privremeno je ograničio kupnju na 40 litara po točenju, dok je Tatneft postavio granicu od 50 litara benzina i 60 litara dizela.

Napadi na rafinerije smanjili proizvodnju

Kriza se povezuje s višemjesečnim ukrajinskim napadima na ruske rafinerije i drugu naftnu infrastrukturu. Ruski Forbes procjenjuje da oštećena postrojenja čine oko 54 posto ukupnih rafinerijskih kapaciteta u zemlji.

Dnevna proizvodnja benzina u srpnju pala je na između 75 i 80 tisuća tona, dok ljetna potražnja doseže između 115 i 120 tisuća tona.

Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da napadi nanose štetu, ali tvrdi da posljedice nisu kritične.

"Nema kritičnih posljedica takvih napada, nije ih bilo i ne može ih biti. Ali oni nam, naravno, nanose štetu. To je očito, razumijemo to, vidimo i znamo", rekao je Putin.

Rusija je zbog nestašice već ograničila izvoz goriva i povećala uvoz iz Bjelorusije i Kazahstana, dok su cijene benzina i dizela nastavile rasti.