Jesu li ovo braća i sestre ili parovi? Dobro pogledajte fotografije, neke će vas lako prevariti

Jesu li brat i sestra ili ljubavni par? Pitanje je to koje si stotine tisuća ljudi postavlja skrolajući kroz viralni Instagram profil "Siblings or Dating".

Jednostavan, ali nevjerojatno zarazan koncept, gdje pratitelji pogađaju status veze dvoje ljudi na temelju jedne fotografije, postao je globalni fenomen.

Iza naizgled bezazlene digitalne igre skriva se fascinantna priča o pandemijskoj dosadi, uspjehu i psihološkim mehanizmima koji nas tjeraju da biramo partnere koji izgledaju poput nas samih.

Od dosade na poslu do globalne senzacije

Iza profila koji danas broji više od pola milijuna pratitelja i čije ankete redovito prikupe oko 150.000 glasova stoji Sam, zaposlenik u tehnološkom sektoru koji je projekt pokrenuo iz čiste dosade. Priča je započela još 2010. na Tumblru, no stranica je ugašena nakon godinu dana.

Desetljeće kasnije, zarobljen u karanteni, odlučio je oživjeti staru ideju na Instagramu. "Kao i svi, bio sam nevjerojatno dosadno u karanteni i pokušavao sam ostati povezan s prijateljima", objasnio je Sam u jednom intervjuu za časopis MEL.

Platforma se pokazala savršenom za interaktivni format s anketama. Pravi proboj dogodio se nakon što je profil spomenut u popularnoj australskoj radijskoj emisiji, nakon čega je uslijedio strelovit rast. Uspjeh leži u napetosti pogađanja; rezultati su često podijeljeni gotovo 50-50, a konačno otkriće izaziva šok i nevjericu.

Psihologija privlačnosti ili puka slučajnost?

Iako se na prvu čini kao puka zabava, "Siblings or Dating" dotiče se dubljih pitanja o ljudskoj psihologiji. Fenomen da parovi nevjerojatno sliče jedno drugome nije novost. Još 1987. studija socijalnog psihologa Roberta Zajonca sugerirala je da supružnici s vremenom postaju sličniji zbog nesvjesnog oponašanja izraza lica. Ipak, novije istraživanje sa Sveučilišta Stanford iz 2020. opovrgnulo je tu teoriju, zaključivši kako parovi ne postaju sličniji s godinama, već su skloni birati partnere koji im nalikuju od samog početka.

Time se fizički izgled, zaključili su istraživači, svrstava uz bok drugim osobinama poput interesa, osobnosti i vrijednosti koje dijelimo s partnerima. Psihologinja Beverly P. Palmer objašnjava da, iako svjesno ne tražimo svog "blizanca", na nesvjesnoj razini imamo ideal partnera koji posjeduje neke fizičke karakteristike slične našima. "Ljubav nije slijepa, samo je malo kratkovidna", slikovito je pojasnila.

Ovaj profil je golema zbirka primjera koji potvrđuju tu tezu. Naravno, ovdje je na djelu i pristranost potvrde - Sam objavljuje samo one fotografije koje su dovoljno dvosmislene da izazovu raspravu.

Većina prikazanih su bijeli heteroseksualni parovi, kod kojih je publici, čini se, najteže procijeniti odnos. Ipak, ono što vidimo jest da nas privlači poznato; lica koja dijele slične crte mogu nas podsvjesno više privlačiti.

Kad pogađanje postane spajanje parova

Ono što Sam sigurno nije očekivao jest da će njegov hobi prerasti u svojevrsnu agenciju za spajanje. Ispod objava na kojima se ispostavi da su dvoje ljudi brat i sestra, komentari su preplavljeni upitima poput: "Je li brat slobodan?". Ta je pojava postala toliko česta da je Sam uveo posebnu rubriku "Date These Sibs".

Uz dopuštenje dotičnih osoba, on potiče svoje pratitelje da im se jave privatnom porukom. Inicijativa je urodila plodom; Sam je otkrio da se barem jedan par, koji se upoznao na taj način, dogovorio za prvi spoj.

Fascinantna dvosmislenost fotografija nije izazov samo za ljude. Tim developera je, inspiriran ovim fenomenom, pokušao stvoriti umjetnu inteligenciju koja bi mogla razlikovati rođake od parova. Njihov je model postigao točnost od tek oko 75 posto, potvrđujući koliko je zadatak zapravo težak i subjektivan, čak i za stroj.