Otkriven identitet para poginulog na medenom mjesecu u Grčkoj: 'Šokirani smo'
Helikopter se srušio ubrzo nakon polijetanja i udario u obronak
Nakon strašne tragedije u Grčkoj, objavljeni je identitet britanskog para koji je ondje bio na medenom mjesecu. U padu turističkog helikoptera na otoku Sifnosu poginuli su Alex Cromie i njegova supruga Marie Ebert, potvrdila je tvrtka u kojoj je radio stradali muškarac.
Firma za upravljanje imovinom Blackstone je u izjavi objavljenoj u utorak istaknula da je šokirana smrću para. Cromie je kod njih radio kao potpredsjednik za privatno bogatstvo, prenosi Sky news.
"Šokirani smo tragičnom smrću troje ljudi, uključujući i našeg kolege Alexa Cromieja i njegove supruge Marie Ebert, koji su bili na medenom mjesecu", poručio je glasnogovornik tvrtke.
Nepoznat uzrok nesreće
Kaže kako su Alexa voljeli svi koji su ga poznavali i radili s njim.
Na LinkedInu poginulog muškarca piše da je ondje radio četiri godine, prvo kao suradnik u odjelu za privatna rješenja za bogatstvo prije nego što je prošloga mjeseca postao potpredsjednik.
Uzrok nesreće za sada nije poznat. Prema dosadašnjim informacijama, helikopter se srušio ubrzo nakon polijetanja i udario u obronak. Nakon toga je izbio požar u dijelu otoka koji se naziva Tholos.
Hitne službe izvukle su tijela triju osoba s mjesta tragedije. Osim supružnika, u padu helikoptera poginuo je i pilot.