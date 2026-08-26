Teška nesreća u Sesvetama: Auto naletio na dijete na električnom romobilu

U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 17.20 satu z Sesvetama teško je ozlijeđeno dijete koje je vozilo električni romobil, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Prema informacijama policije, dijete je vozilo romobil obilježenom biciklističkom stazom u Ulici Ljudevita Posavskog prema jugu. Na raskrižju s Ulicom 144. brigade Hrvatske vojske, gdje promet reguliraju semafori, nije se zaustavilo nego je nastavilo preko obilježenog biciklističkog prijelaza.

U tom je trenutku na njega naletio osobni automobil kojim je upravljala 39-godišnjakinja. Kako je izvijestila policija nije utvrđeno koje je svjetlo bilo na semaforu dok je skretala. Također iz policije dodaju kako dijete nije nosilo zaštitnu kacigu.

Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.