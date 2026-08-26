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OPASNA VOŽNJA /

Teška nesreća u Sesvetama: Auto naletio na dijete na električnom romobilu

Teška nesreća u Sesvetama: Auto naletio na dijete na električnom romobilu
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Foto: PU zagrebačka

Liječnička pomoć djetetu pružna je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

26.8.2026.
15:37
danas.hr
PU zagrebačka
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U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 17.20 satu z Sesvetama teško je ozlijeđeno dijete koje je vozilo električni romobil, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Prema informacijama policije, dijete je vozilo romobil obilježenom biciklističkom stazom u Ulici Ljudevita Posavskog prema jugu. Na raskrižju s Ulicom 144. brigade Hrvatske vojske, gdje promet reguliraju semafori, nije se zaustavilo nego je nastavilo preko obilježenog biciklističkog prijelaza.

U tom je trenutku na njega naletio osobni automobil kojim je upravljala 39-godišnjakinja. Kako je izvijestila policija nije utvrđeno koje je svjetlo bilo na semaforu dok je skretala. Također iz policije dodaju kako dijete nije nosilo zaštitnu kacigu.

Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

RomobilSesvetePrometna Nesreća
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