Srce usred pustinje: Ovo tajanstveno jezero skriva uistinu fascinantan prirodni fenomen

Duboko u zlatnom moru pijeska pustinje Tengger, u kineskoj autonomnoj regiji Unutarnjoj Mongoliji, priroda je sakrila jedan od svojih najspektakularnijih prizora. Usred surovog i naizgled beživotnog krajolika smjestilo se jezero Ulan, čudo koje prkosi okolini svojom nestvarnom ljepotom.

Gledano iz zraka, jezero otkriva oblik savršenog ljudskog srca, obojenog u intenzivnu, rubinski crvenu boju, prizor koji mu je s pravom priskrbio nadimak "Srce Zemlje".

Iako se doima kao prizor s drugog planeta, crvena boja jezera Ulan stopostotni je prirodni fenomen. Njegovo ime na mongolskom jeziku doslovno znači "crveno jezero", a tajna njegove zapanjujuće nijanse krije se u jedinstvenom ekosustavu. Voda u jezeru iznimno je slana, što stvara idealne uvjete za život specifičnih mikroorganizama i algi, ponajprije vrste Dunaliella salina, piše AnywhereChina.

U uvjetima visokog saliniteta i snažne sunčeve svjetlosti, ove alge proizvode velike količine narančasto-crvenog pigmenta beta-karotena kao obrambeni mehanizam. Upravo taj pigment boji cijelo jezero u duboku, gotovo krvavo crvenu boju. Tijekom najtoplijih ljetnih mjeseci, srpnja i kolovoza, isparavanje vode dodatno povećava koncentraciju soli, čineći boju još intenzivnijom.

Dodatnu iluziju stvaraju bijele naslage soli koje se kristaliziraju uz obale i na površini, tvoreći mrežu koja podsjeća na vene i krvne žile, upotpunjujući tako nevjerojatnu sliku srca koje kuca usred pustinje. Sam oblik srca nije djelo slučaja, već dugotrajnog procesa u kojem su vjetar i erozija tisućama godina oblikovali rubove jezera do savršenstva.

Avantura do skrivenog dragulja

Doći do jezera Ulan nije jednostavno, što samo pridonosi njegovoj mističnosti. Nalazi se duboko u srcu pustinje, daleko od asfaltiranih cesta i uobičajenih turističkih ruta. Privatni automobili i vozila koja nisu prilagođena za terensku vožnju strogo su zabranjena jer je rizik od zaglavljivanja u pijesku iznimno velik, a troškovi spašavanja mogu biti astronomski. Jedini način za siguran dolazak jest unajmljivanje lokalnog, registriranog terenskog vozila s pogonom na sva četiri kotača i iskusnim vozačem koji poznaje pustinjske puteve.

Najpopularniji način za posjet je cjelodnevna tura poznata kao "Prelazak pet jezera" (Five Lakes Crossing). Ova avantura nudi više od samog pogleda na crveno srce, to je adrenalinska vožnja preko golemih pješčanih dina, nalik na rollercoaster u prirodnom okruženju. Tura obično kreće iz obližnjih gradova Yinchuan ili Zhongwei te posjetitelje vodi do pet različitih pustinjskih jezera, od kojih svako ima svoju jedinstvenu boju i karakter.

Među njima su Labuđe jezero, slatkovodna oaza s bujnom trskom i stanište ptica selica, te blijedoružičasto jezero Kamila. Ipak, vrhunac putovanja neupitno je pogled na jezero Ulan, gdje organizatori često nude i besplatno snimanje dronom kako bi posjetitelji dobili nezaboravne fotografije iz ptičje perspektive, jer se potpuni oblik srca može vidjeti jedino s visine.

Kako se pripremiti za put?

Posjet ovom jedinstvenom mjestu zahtijeva pažljivu pripremu. Najbolje vrijeme za putovanje je između srpnja i rujna, kada je boja jezera najzasićenija, no tada su i dnevne temperature iznimno visoke. Razdoblja od svibnja do lipnja te od rujna do listopada nude ugodnije temperature, a jezero i dalje zadržava svoju ružičastu nijansu. Zbog jakih vjetrova i pješčanih oluja, ožujak se ne preporučuje.

Financijski, cjelodnevni najam terenskog vozila za do četiri osobe stoji između 115 i 140 eura, dok se cijena za mjesto u dijeljenom vozilu kreće oko 40 eura po osobi. Kompletne jednodnevne ture koje uključuju prijevoz, vodiča i snimanje dronom obično koštaju između 75 i 90 eura. Preporučuje se ponijeti gotovinu za manje troškove, poput lokalnih ekoloških pristojbi.

Zbog ekstremnih uvjeta, ključna je odgovarajuća oprema. Krema za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, sunčane naočale, šešir ili marama te zaštita za obuću protiv pijeska su obavezni. Temperaturne razlike između dana i noći su drastične, pa je čak i ljeti potrebno imati vjetrovku ili topliju jaknu za večernje sate.

Također, važno je zaštititi elektroničke uređaje poput kamera i mobitela od sitnog pustinjskog pijeska. U većem dijelu pustinje nema signala za mobilne telefone, stoga je nužno ostati uz vodiča. Ekosustav slanog jezera iznimno je osjetljiv. Strogo je zabranjeno hodati po slanoj kori ili uništavati vegetaciju, a sav otpad potrebno je ponijeti sa sobom.

Jezero Ulan nije samo turistička atrakcija, već i moćan podsjetnik na ljepotu i nepredvidivost prirode. To je mjesto gdje se surova snaga pustinje susreće s delikatnom biologijom, stvarajući umjetničko djelo koje ostavlja trajan dojam na svakoga tko ima priliku svjedočiti njegovom postojanju.

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