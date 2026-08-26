Varaždinke ponovno ukrale show: Pogledajte ljepotice koje su prošetale Špancirfestom

Varaždinske ulice i petog su dana Špancirfesta bile prepune posjetitelja, a grad je ponovno živio punim festivalskim ritmom. Od jutarnjih radionica i kreativnih sadržaja do uličnih performansa, koncerata i kazališnih predstava, program je ponudio ponešto za sve generacije.

Posebno živahno bilo je na gradskim ulicama i trgovima, gdje su brojni posjetitelji uživali u festivalskoj atmosferi, glazbi i nastupima uličnih izvođača. Korzo, Franjevački trg, Trg slobode i ostale omiljene festivalske lokacije ponovno su bili prepuni šetača.

Večernji dio programa donio je koncerte sastava Seine i Zoster kod Starog grada, čime je zaključen još jedan dan popularnog festivala.

Kako je bilo petog dana Špancirfesta i koje su se sve ljepotice prošetale varaždinskim ulicama, pogledajte u našoj fotogaleriji.

Galeriju s petog dana Špancifesta donosi Varazdinski.net.hr