Snimili modnu ikonu na Jadranu: Punila je naslovnice, a suprug joj priznao da je homoseksualac

Milijarder i osnivač tvrtke "Amazon" Jeff Bezos (62) te njegova supruga Lauren Sanchez Bezos (56) napustili su Hrvatsku nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom. Osim drugih prijatelja, bili su i u društvu poznate modne dizajnerice Diane von Furstenberg (79), koju prati zanimljiva životna priča.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Brojne afere

Najviše pažnje javnosti privukla je činjenica da je trenutačno udana za muškarca koji se javno deklarirao kao homoseksualac. Njezin suprug Barry Diller (84) prošle godine to je iskreno otkrio za New York Magazine.

Osim toga, bila je udana i za biseksualnog muškarca. Radi se o princu Egonu Von Furstenbergu (57), kojeg je upoznala sa 19 godina na jednoj zabavi.

Vjenčali su se 1969. godine te je dizajnerica tada imala posebice uzbudljiv privatni život. Naime, tijekom njihovog medenog mjeseca navodno su sudjelovali u seksualnim aktivnostima s više ljudi, a uključeni su bili i droga i alkohol.

Kasnije je iskreno priznala kako je princ za kojeg se udala biseksualac, a svijet je iznenadila i kada je javno obznanila da je imala veze sa ženama.

Diane je i sama uživala u povlasticama otvorenog braka. Nije joj bilo strano pokazivati ​​gole grudi u javnosti, a vjenčani prsten nije je sprječavao da živi kao slobodna žena.

Iako je priznao da je homoseksualac, nisu se rastali

'I, da, i meni su se sviđali muškarci, ali to nije bio sukob s mojom ljubavlju prema Diani. Ne mogu to objasniti ni sebi ni svijetu', priznao je Barry Diller tada. Naglasio je i kako se vodi modernijim viđenjem seksualnog identiteta, koje je puno opuštenije i fluidnije.

Iako u zadnje vrijeme nema novosti o paru, poznato je da do sada nitko od njih nije podnio zahtjev, a prošlog ljeta su bili zajedno na vjenčanju Jeffa Bezosa u Italiji te su ostali u dobrim odnosima.