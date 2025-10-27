Pola stoljeća veze: Diane von Fürstenberg ostala uz muža i nakon priznanja da je homoseksualac

Legendarna modna dizajnerica Diane von Fürstenberg (78) proslavila je na društvenim mrežama nevjerojatan jubilej - 50 godina od dana kada su se ona i suprug Barry Diller (83) zaljubili. U emotivnoj objavi na Instagramu napisala je: „Danas je 50. godišnjica VELIKOG PRASKA!!! Dana kada smo se Barry i ja zaljubili! Otvorio je vrata svog srca i nikada ih nije zatvorio!“

Veza koja traje

Iako su se Diane i Diller službeno vjenčali 2001. godine, njihova je romansa počela mnogo ranije i prošla je kroz razne faze. Diller je, u svojoj autobiografiji Who Knew, priznao da je gay ili barem seksualno „fluidan“ - no to, kako naglašava dizajnerica, ništa nije promijenilo u njihovoj vezi. „Koja je razlika?“, rekla je Diane u intervjuu za Variety, ali i dodala: „To ništa ne mijenja.“

Što to znači za ljubav i slobodu

Diane i Barry zajednički pokazuju kako ljubav može biti slobodna od društvenih okvira i predrasuda te može trajati više desetljeća uprkos nekonvencionalnim putevima. Diane je prokomentirala: „Udala sam se za dva gay muškarca, OK? Ne znam zašto, ali za mene oni nisu gay, tako da to ne čini nikakvu razliku.“ Ovoj životnoj filozofiji pridaje se i činjenica da je Diller u memoarima napisao: “Jednostavno se dogodilo oboma bez motiva ili manipulacije. Na neki kozmički način bili smo suđeni jedno drugome.”

