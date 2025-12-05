FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRUGI DIO /

Najvažniji detalji: Hrvatska saznala suparnike, ali navijači s nestrpljenjem čekaju subotu

Najvažniji detalji: Hrvatska saznala suparnike, ali navijači s nestrpljenjem čekaju subotu
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad

5.12.2025.
20:30
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Održan je ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se održati na ljeto 2026. godine u Meksiku, SAD-u i Kanadi. 

Hrvatska je smještena u skupinu L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom. No, navijači s nestrpljenjem očekuju subotu jer će tada od 18 sati biti poznato i u kojim točno gradovima igramo te u koliko sati. 

Druga utakmica čeka nas 23. lipnja protiv Paname, a grad domaćin bit će Boston ili Toronto. Treću igramo protiv Gane 26. lipnja u New Yorku ili Philadelphiji. 

 

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, čak 16 više nego na zadnjem Mundijalu. To znači da će se ukupan broj utakmica povećati sa 64 na 104 susreta. Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad.

Reprezentacije su podijeljene u 12 skupina po četiri ekipe. Prolaz u šesnaestinu finala, novu nokaut-rundu, ostvarit će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRUGI DIO /
Najvažniji detalji: Hrvatska saznala suparnike, ali navijači s nestrpljenjem čekaju subotu