Najvažniji detalji: Hrvatska saznala suparnike, ali navijači s nestrpljenjem čekaju subotu

Održan je ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se održati na ljeto 2026. godine u Meksiku, SAD-u i Kanadi.

Hrvatska je smještena u skupinu L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom. No, navijači s nestrpljenjem očekuju subotu jer će tada od 18 sati biti poznato i u kojim točno gradovima igramo te u koliko sati.

Druga utakmica čeka nas 23. lipnja protiv Paname, a grad domaćin bit će Boston ili Toronto. Treću igramo protiv Gane 26. lipnja u New Yorku ili Philadelphiji.

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, čak 16 više nego na zadnjem Mundijalu. To znači da će se ukupan broj utakmica povećati sa 64 na 104 susreta. Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad.

Reprezentacije su podijeljene u 12 skupina po četiri ekipe. Prolaz u šesnaestinu finala, novu nokaut-rundu, ostvarit će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija.