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Slavimo Svjetski dan pasa uz dirljivu priču o prijateljstvu iz australske divljine

Slavimo Svjetski dan pasa uz dirljivu priču o prijateljstvu iz australske divljine
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Foto: voyo

Svake godine 26. kolovoza slavimo Svjetski dan pasa, posvećen našim najvjernijim prijateljima.

26.8.2026.
14:11
Hot.hr
voyo
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Utemeljen radi podizanja svijesti o važnosti udomljavanja, ovaj je dan idealna prilika da se podsjetimo na neraskidivu vezu čovjeka i psa. Tim povodom, na platformi Voyo možete pronaći savršen obiteljski film koji slavi tu povezanost - avanturističku dramu 'Buckleyeva prilika'.

Priča o iskupljenju i preživljavanju

Radnja prati Ridleyja, dječaka iz New Yorka koji se nakon smrti oca seli s majkom Glorijom (Victoria Hill) u Zapadnu Australiju. Ondje ih čeka otuđeni djed Spencer (Bill Nighy), mrzovoljni vlasnik farme ovaca koji se teško nosi s gubitkom sina. Nakon niza sukoba, Ridley bježi i gubi se u surovoj divljini, gdje spašava dinga iz zamke. Između dječaka i životinje, kojoj daje ime Buckley, rađa se snažna veza dok se zajedno bore za preživljavanje protiv nemilosrdne prirode.

Slavimo Svjetski dan pasa uz dirljivu priču o prijateljstvu iz australske divljine
Foto: voyo

Emotivno putovanje kroz divljinu

Film je više od klasične priče o dječaku i psu; to je priča o obiteljskom pomirenju, suočavanju s tugom i pronalaženju snage. Dok Ridley i Buckley prolaze iskušenja, djed Spencer i dječakova majka kreću u očajničku potragu, što Spencera tjera da se suoči s vlastitom krivnjom. Redatelj Tim J. Brown koristi veličanstvene, ali i zastrašujuće pejzaže australske divljine kao ključan element priče. Nighyjeva izvedba mrzovoljnog, ali dobroćudnog djeda nosi emocionalnu težinu filma unatoč povremenim kritikama na račun naglaska.

'Buckleyeva prilika' je topla i dirljiva avantura za cijelu obitelj. Slavi odanost, hrabrost i posebnu vezu koja se može stvoriti između čovjeka i životinje, što ga čini idealnim odabirom za proslavu Svjetskog dana pasa. Pronađite ovaj film koji podsjeća da prijateljstvo ne poznaje granice u kolekciji filmova na Voyo.

VoyoFilmPas
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