Uzbudljiva krimi serija 'Specijalisti Zagreb' od 7. rujna stiže na RTL: Evo što očekivati

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'Specijalisti Zagreb' prva je RTL-ova kriminalistička serija. Snimalo se na lokacijama u Zagrebu i okolici te na male ekrane donosi autentičnu atmosferu grada, njegovih ulica i kvartova. Kako izgledaju napete istrage, opasne potjere i dramatična uhićenja na ulicama Zagreba i koja su se poznata glumačka lica još prošetala setom, gledatelji će doznati vrlo brzo - od 7. rujna, ponedjeljkom, u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb', na RTL-u i platformi Voyo.