Slučaj 'Nakaze' trese policiju: Sindikat traži Milininu smjenu, uključio se DORH

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Sindikat policijskih službenika zatražio je razrješenje glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, a kao razlog navodi izostanak zaštite policijske službenice u aferi 'Nakaze'. Sindikat traži i neovisnu provjeru odgovornosti rukovoditelja te ispitivanje je li policajka bila izložena pritiscima da ne prijavi incident.

Kći bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića optužena je za prijetnje i prisilu prema policijskoj službenici. Vrijeđala je i policajce i vatrogasce tijekom velikog požara u Skradinu prije dvije godine.

Policajka je na sudu izjavila da ju je načelnik prometne policije u Šibeniku Joško Periša odvraćao od prijave te joj, prema njezinim riječima, rekao da 'od toga nema ništa' i da bi ona mogla nagrabusiti zato što nije odmah reagirala, izvukla Annu Dujić iz automobila i stavila joj lisice.

MUP: Navodi su već obuhvaćeni izvidima

Iz Ministarstva unutarnjih poslova poručuju da su iskaz policijske službenice i navodi koje je iznijela pred Općinskim sudom u Karlovcu već obuhvaćeni izvidima nadležnog državnog odvjetništva.

'Državno odvjetništvo, u okviru svojih zakonom propisanih ovlasti, nadležno je ocijeniti proizlaze li iz utvrđenih činjenica elementi kaznenog djela te postoje li osnove za poduzimanje daljnjih radnji iz njihove nadležnosti', poručili su iz MUP-a.

Dodaju da, s obzirom na to da se te okolnosti razmatraju i u sudskom postupku koji je u tijeku, ne mogu komentirati pojedine iskaze niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela.

RTL je poslao upit Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu, koje vodi slučaj Anne Dujić, ali odgovor još nije stigao. Neslužbeno se doznaje da je pet policajaca već dalo iskaz DORH-u te da zasad nije pokrenut disciplinski postupak.

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