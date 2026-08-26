Ovo je stvarno - jao, majko moja! Kad pogledate spomenik, bit će vam jasno: Krilati falus...

MAĐARI U ŠOKU /

Spomenik posvećen 500. obljetnici Mohačke bitke u mađarskom gradu Devecseru trebao je biti simbol povijesti. No, umjesto odavanja počasti žrtvama, u samo nekoliko dana postao je viralni hit na društvenim mrežama i predmet ismijavanja.

Na zapadu Mađarske prije samo šest dana otkriven je spomenik zamišljen kao ptica turul, najvažniji nacionalni i mitološki simbol Mađarske, a onda je javnost u njezinu obliku prepoznala nešto sasvim drugo.

„U tom je trenutku postalo očito ono što tada nismo vidjeli. Dodala bih da to nismo vidjeli jer mislim da svatko ima pravo u umjetničkom djelu vidjeti ono što odgovara njegovoj mašti i to u potpunosti prihvaćam“, kazala je Hajnalka Nyárs, zamjenica gradonačelnika Veszpréma

A upravo je ona bila zadužena za idejnu skicu. Problem je nastao zbog loše procjene proporcija pri prijelazu sa skice u trodimenzionalan, pet metara visok stup. Skulptura je postala viralni hit. Mnogi su se dobro zabavljali i zaključili da je svoju ulogu vjerojatno imala i umjetna inteligencija koja je pobrkala anatomiju stupa i ptice.

"Nakon dva dana odlučila sam preuzeti odgovornost, izaći u javnost i reći što se dogodilo. Istina je da smo planirali spomenik, ali neću govoriti: 'Dame i gospodo, ovo je krilati falus koji se pojavljuje u ovoj ili onoj mitologiji'. Neću se opravdavati. To doista nije bilo ono što smo planirali."

Zbog toga je donesena je odluka da se skulptura u rekordnom roku i ukloni. Iako je nekima baš sada postala zanimljiva.