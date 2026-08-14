Nakon odmora u uredu zatekla tisuće novih 'kolega': 'Trudim se da ih ne uznemiravam'

Takve kolege vjerojatno ne biste poželjeli u svom uredu. Upraviteljica britanskog rezervata prirode Eilish Rothney vratila se s godišnjeg odmora i otkrila da su tijekom njezine odsutnosti njezin ured zaposjele tisuće neželjenih stanara.

Ose su usred ureda, između registratora, sagradile golemo gnijezdo i nemaju namjeru otići. Tako je Eilish na svoj način dobila nove "kolege".

Eilish radi za organizaciju Norfolk Wildlife Trust u rezervatu prirode Trinity Broads. Budući da tijekom ljeta većinu vremena provodi na terenu, baveći se zaštitom prirode i istraživanjima, ose su imale dovoljno mira i vremena za izgradnju svog novog doma.

"Počele su graditi dok sam bila na godišnjem odmoru. Ovdje žive već najmanje mjesec dana", objašnjava Eilish kroz smijeh. Kukci u prostoriju ulaze kroz otvor u okviru vrata, a gnijezdo, kaže, neprestano proširuju. Materijal za gradnju dobivaju od drva iz okolice.

Foto: Profimedia

'Trudim se da ih ne uznemiravam'

Iznenađujuće, Eilish se svojih novih "kolega" ne pokušava riješiti niti ih se boji. Povremeno čak ulazi u ured i ondje radi.

"Toleriraju kada otvorim vrata, uđem i nešto obavim. Trudim se da ih ne uznemiravam", kaže. Cijelu bizarnu situaciju prihvaća s humorom.

"Rad u organizaciji za zaštitu prirode obično znači štititi divlje životinje. Ovaj tjedan to je značilo pregovarati s divljim kukcima oko uredskog prostora", našalila se.

Foto: Profimedia

"Novi kolege uselili su se bez dopuštenja, potpuno preskočili natječaj za posao i ignorirali pravila dijeljenja radnog prostora. Ali ne mogu im prigovoriti ni na dolascima ni na radnom zalaganju", dodaje kroz smijeh.

Njezin kolega Robert Morgan dijeli isto mišljenje. Unatoč brojnim neugodnim susretima s osama, sviđa mu se njihova beskompromisna narav.

Ne pokušavate osinje gnijezdo nepromišljeno ukloniti

"Ubod ose profesionalni je rizik kada radite u zaštiti prirode. Do sada smo u knjigu ozljeda upisali 22 bolna uboda", rekao je.

Prema Eilish, ose imaju i jednu veliku prednost – pomažu u uništavanju kukaca koji jedu lišće.

"Inače bi naša stabla mogla ostati potpuno gola", objašnjava.

Zbog toga Norfolk Wildlife Trust podsjeća da su ose, unatoč svojoj lošoj reputaciji, važan dio zdravog ekosustava. Ako negdje izgrade gnijezdo, organizacija preporučuje da se posavjetujete sa stručnjakom i ne pokušavate ga nepromišljeno ukloniti. Neke vrste mogu biti rijetke, a zadiranje u gnijezdo može biti i opasno.

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